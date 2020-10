Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Au Mexique, 59 cadavres retrouvés dans une fosse commune Reuters • 29/10/2020 à 07:04









MEXICO, 29 octobre (Reuters) - Cinquante-neuf cadavres ont été retrouvés dans une fosse commune découverte dans le centre du Mexique, ont annoncé mercredi les autorités. La découverte macabre a été faite dans la ville de Salvatierra dans l'Etat de Guanajuato, théâtre d'une guerre entre cartels rivaux de la drogue. Au moins dix des cadavres étaient de sexe féminin et la plupart des corps étaient ceux de jeunes gens, dont des adolescents, d'après les déclarations de Karla Quintana, cheffe de la Commission nationale de Recherches mexicaine. La mobilisation des proches des personnes disparues a conduit à la plus grande découverte de tombes clandestines dans le Guanajuato, a-t-elle déclaré lors d'une conférence de presse mercredi après-midi. L'Etat de Guanajuato a enregistré 2.250 homicides entre janvier et août cette année, d'après les chiffres officiels, une hausse de plus de 25% comparé à la même période l'année précédente. (Lizbeth Diaz, Noe Torres et Drazen Jorgic; version française Camille Raynaud)

