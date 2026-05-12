Au cours de la dernière décennie, Netflix a dépensé plus de 135 milliards de dollars dans le cinéma et la télévision

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Netflix NFLX.O a investi plus de 135 milliards de dollars dans des films et des séries télévisées au cours de la dernière décennie, a annoncé mardi la société, soulignant ainsi la position dominante du géant du streaming et l'essor du divertissement à la demande.

Au cours de la même période, Netflix a contribué à hauteur de plus de 325 milliards de dollars à l'économie mondiale et créé plus de 425.000 emplois dans le secteur de la production, a-t-elle précisé.

Basée à Los Gatos, en Californie, la société est l'une des plus grandes plateformes de streaming vidéo au monde, avec plus de 325 millions d'abonnés payants à la fin de l'année 2025. Elle a été pionnière dans le domaine du divertissement vidéo à domicile et produit des contenus originaux qui ont marqué la culture populaire.

"Aujourd’hui, nous lançons le Netflix Effect — une analyse complète de l’impact économique, culturel et social de nos films et séries, et de la manière dont il se répercute sur les économies, les industries et la vie quotidienne, jour après jour, semaine après semaine", a déclaré Ted Sarandos, co-directeur général de Netflix.

La société a acquis les droits de films et de séries auprès de plus de 3 000 entreprises, y compris des chaînes publiques, a-t-elle précisé.

Les titres en langues autres que l'anglais représentent plus d'un tiers de l'ensemble des visionnages, contre moins d'un dixième il y a dix ans, a précisé Netflix. Des films et séries non américains tels que "La casa de papel", "Squid Game" et "KPop Demon Hunters" ont attiré un large public mondial.

Le mois dernier, le président et cofondateur de Netflix, Reed Hastings, a décidé de quitter l'entreprise à un moment où celle-ci cherche de nouvelles voies de croissance, telles que les jeux vidéo et le divertissement en direct, tout en faisant face à un ralentissement de ses ventes.