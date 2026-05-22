Au Congo, des bénévoles font du porte-à-porte pour lutter contre les rumeurs sur Ebola, selon la Croix-Rouge

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les bénévoles de la Croix-Rouge luttent contre la désinformation sur Ebola

* Méfiance et peur au sein des communautés

* La Croix-Rouge a procédé à 15 enterrements dans les règles de sécurité au Congo

(Ajout de nouveaux détails aux paragraphes 9 à 13 concernant le nombre et les modalités des enterrements sécurisés de victimes d'Ebola organisés par la FICR) par Olivia Le Poidevin

Des bénévoles font du porte-à-porte pour lutter contre la désinformation sur Ebola dans la zone au cœur de l'épidémie en République démocratique du Congo, a déclaré vendredi la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (IFRC).

La souche Bundibugyo du virus Ebola , pour laquelle il n'existe aucun vaccin ni traitement approuvé, a été déclarée dimanche « urgence de santé publique de portée internationale » par l'Organisation mondiale de la santé.

La FICR a déclaré qu’elle travaillait avec les communautés de Mongbwalu, au cœur de l’épidémie, pour expliquer comment les gens peuvent se protéger et quand ils doivent se faire soigner.

« Les réactions de la communauté restent mitigées. Pour certaines personnes, l’épidémie est bien réelle et elles recueillent des informations sur la manière de se protéger », a déclaré Gabriela Arenas, coordinatrice des opérations régionales pour la région Afrique de la FICR, aux journalistes par vidéoconférence depuis Nairobi.

« Pour d’autres, la méfiance persiste et des fausses informations circulent, affirmant qu’Ebola est une invention. » Des tensions ont éclaté au niveau local. Des manifestants ont incendié des tentes destinées aux patients atteints d’Ebola , après que les autorités congolaises ont refusé de leur remettre le corps d’un footballeur local très apprécié, soupçonné d’être décédé des suites de l’épidémie. Ils voulaient l’enterrer eux-mêmes et sa famille contestait le fait qu’Ebola l’ait tué.

Cet épisode a montré pourquoi il est si important d’instaurer la confiance au sein des communautés, a déclaré Arenas.

Les corps des victimes d’Ebola restent hautement contagieux après la mort, et les enterrements non sécurisés – où les membres de la famille manipulent le corps sans équipement de protection adéquat – constituent l’un des principaux facteurs de transmission.

« Lorsqu’une personne meurt d’Ebola, tous les fluides de son corps – qu’il s’agisse de sueur, de salive ou de tout autre fluide – contiennent généralement une charge virale assez élevée », a déclaré Laura Archer, responsable des soins cliniques et de la santé publique en situation d’urgence à la FICR.

« Ainsi, toute personne qui touche le corps pendant le transport, le lavage, l’enveloppement ou le déplacement court un risque extrêmement élevé de contracter le virus. »

La FICR a indiqué que ses équipes sur le terrain en RDC avaient déjà procédé à 15 enterrements sûrs et dignes. Il était également important d’expliquer aux familles, souvent effrayées et bouleversées, la procédure à suivre pour assurer un enterrement et des funérailles sûrs à leurs proches, afin de limiter la propagation.

« Les épidémies d’Ebola commencent et se terminent au sein des communautés, et c’est pourquoi l’engagement local reste si essentiel à la réponse », a déclaré Arenas, ajoutant que les rumeurs naissent de la peur et d’un manque d’informations fiables.

La FICR a prépositionné des stocks de sacs mortuaires épais spécialisés nécessaires pour les cas d’Ebola. Elle indique toutefois qu’elle devra bientôt se procurer davantage de stocks à l’étranger, ce qui pourrait poser des défis logistiques complexes.