Au CES, Nvidia décline sa vision en matière d'intelligence artificielle

Une puce Nvidia (Crédit: / Adobe Stock)

Le fondateur du concepteur américain de puces graphiques, Jensen Huang, a présenté hier au CES de Las Vegas sa vision visant à se maintenir à l'avant-garde en matière d'usages d'intelligence artificielle. Il en a également profité pour dévoiler de nouveaux produits et partenariats.

C'est l'événement de ce début d'année chez Nvidia . Son président-directeur général, Jensen Huang, a dévoilé hier au CES, grand-messe annuelle de la technologie à Las Vegas (Etats-Unis), les nouveautés de l'entreprise. Un passage obligé pour celle dont la croissance, à nouveau exceptionnelle en 2024, lui impose de prouver sans cesse sa capacité à innover. Le patron a décliné la manière dont il anticipe la diffusion de l'intelligence artificielle (IA) dans toutes les strates de l'économie. « Le moment ChatGPT de la robotique arrive », a-t-il scandé, affirmant que les technologies de Nvidia seront au coeur d'un monde bientôt peuplé de robots humanoïdes, d'usines automatisées et de véhicules autonomes.

Cap sur l'ordinateur

Jensen Huang a profité de cette prise de parole pour dévoiler le projet « Digits », nom de code désignant un superordinateur personnel. De la taille d'un Mac Mini, ce produit est équipé d'une puce Grace Blackwell et se branche simplement à un ordinateur classique afin de lui donner la capacité de faire tourner des modèles d'IA. Il devrait être commercialisé en mai prochain, au tarif de 3.000 dollars. « L'IA va s'ouvrir au grand public pour chaque usage, dans chaque industrie », a appuyé le dirigeant dans un communiqué. Et d'ajouter que le but de Nvidia est de « placer un superordinateur sur le bureau de chaque spécialiste des données, de chaque chercheur en IA et de chaque étudiant ».

C'est donc sa volonté d'imposer l'IA au-delà du cloud qu'a affirmée à travers cette conférence le groupe, dont le titre progresse encore un peu en avant-Bourse ce mardi (+1,5 %) après avoir gagné 3,6 % hier préalablement à ces annonces. Nvidia a, par ailleurs, annoncé élargir son partenariat avec Toyota. Désormais, les véhicules autonomes du constructeur automobile japonais seront équipés de modèles d'IA directement mis au point par le géant californien et fabriqués en série d'ici à 2027. Un nouveau modèle, annoncé hier par celui-ci et nommé Cosmos, doit justement permettre de faciliter le déplacement des machines dans leur environnement. Autre information d'importance : Microsoft a indiqué prévoir d'investir 80 milliards de dollars dans la construction de centres de données spécialisés dans l'IA. Un montant qui sera en grande partie dépensé pour se fournir auprès de Nvidia.

A noter que Jensen Huang a également levé le voile sur une version actualisée des GeForce, les puces graphiques destinées aux jeux vidéo. Celle-ci bénéficie de l'architecture Blackwell, initialement pensée pour les accélérateurs d'intelligence artificielle, et permettra de rendre les graphismes plus réalistes encore. Elles seront commercialisées à partir de fin janvier et coûteront entre 549 et 1.999 dollars. De quoi contenter ses clients historiques, qui ont pu penser que le groupe avait tendance à les délaisser... alors même que le gaming constituait encore sa principale source de revenus en 2022.

Le titre a gagné près de 500% depuis que nous sommes revenus à l'achat, le 24 février 2023. Même si elle reste à des niveaux exceptionnels, la croissance tend à ralentir, d'où l'optique spéculative de notre position acheteuse.