aTyr plonge, car son médicament contre les maladies pulmonaires n'atteint pas l'objectif principal d'une étude de stade avancé

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 septembre - ** Les actions du développeur de médicaments aTyr Pharma ATYR.O chutent de 83 % à 1,01 $ avant l'ouverture du marché

** La société dit que son médicament expérimental efzofitimod n'a pas atteint l'objectif principal d'une étude de stade avancé chez des patients atteints de sarcoïdose pulmonaire

** La sarcoïdose pulmonaire est une maladie inflammatoire qui affecte les poumons et les ganglions lymphatiques

** aTyr a déclaré qu'elle prévoyait de collaborer avec le FDA américain pour déterminer la voie à suivre pour le médicament

** Jusqu'à la dernière clôture, les actions ont progressé de 66,6 % depuis le début de l'année