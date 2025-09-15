 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
aTyr plonge, car son médicament contre les maladies pulmonaires n'atteint pas l'objectif principal d'une étude de stade avancé
information fournie par Reuters 15/09/2025 à 14:12

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 septembre - ** Les actions du développeur de médicaments aTyr Pharma ATYR.O chutent de 83 % à 1,01 $ avant l'ouverture du marché

** La société dit que son médicament expérimental efzofitimod n'a pas atteint l'objectif principal d'une étude de stade avancé chez des patients atteints de sarcoïdose pulmonaire

** La sarcoïdose pulmonaire est une maladie inflammatoire qui affecte les poumons et les ganglions lymphatiques

** aTyr a déclaré qu'elle prévoyait de collaborer avec le FDA américain pour déterminer la voie à suivre pour le médicament

** Jusqu'à la dernière clôture, les actions ont progressé de 66,6 % depuis le début de l'année

