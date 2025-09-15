aTyr plonge alors que son médicament contre les maladies pulmonaires n'atteint pas l'objectif principal d'une étude de phase tardive

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

15 septembre - ** Les actions du développeur de médicaments aTyr Pharma ATYR.O chutent de 81,8 % pour atteindre unniveau record de 1,09 $

** La société déclare que son médicament efzofitimod n'a pas atteint l'objectif principal d'une étude de stade avancé chez des patients atteints de sarcoïdose pulmonaire

** L'essai visait à montrer une réduction plus importante de l'utilisation quotidienne de stéroïdes après 48 semaines par rapport à un placebo

** Les patients recevant la dose la plus élevée du médicament ont réduit leur consommation de stéroïdes à une moyenne de 2,79 mg/kg par jour, contre 3,52 mg/kg pour le placebo, une différence qui n'était pas statistiquement significative

** La sarcoïdose pulmonaire est une maladie inflammatoire qui affecte les poumons et les ganglions lymphatiques

** ATYR a déclaré qu'elle envisageait de s'engager avec la FDA américaine pour déterminer la voie à suivre pour le médicament

** En fin de compte, bien que le critère d'évaluation primaire n'ait pas été atteint, nous ne pensons pas que la porte soit fermée pour l'efzofitimod dans la sarcoïdose pulmonaire, avec un "feu vert" potentiel pour le dépôt d'une demande après l'engagement de l'organisme de réglementation" - Piper Sandler

**En incluant les mouvements de la séance, l'actiona baissé de71,6 % depuis le début de l'année