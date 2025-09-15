 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
aTyr atteint son plus bas niveau historique après l'échec d'un médicament contre les maladies pulmonaires lors d'un essai en phase finale
information fournie par Reuters 15/09/2025 à 18:01

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute les commentaires de la conférence téléphonique aux paragraphes 5 et 6, le commentaire de l'analyste au paragraphe 8) par Padmanabhan Ananthan

Le médicament expérimental d'aTyr Pharma ATYR.O n'a pas atteint l'objectif principal d'une étude de stade avancé pour le traitement d'un type de maladie pulmonaire, a déclaré lasociété lundi, faisant plongerses actions deplus de 80 % à un niveau record.

Le médicament, appelé efzofitimod, était testé pour la sarcoïdose pulmonaire, une maladie qui provoque la formation de petits amas de cellules inflammatoires appelés granulomes, qui affectent les poumons et les ganglions lymphatiques.

Parmi les 268 patients recrutés, ceux qui ont reçu la dose supérieure de 5 mg/kg d'efzofitimod ont réduit leur consommation de stéroïdes à 2,79 mg par jour par rapport au début de l'étude, contre 3,52 mg pour le placebo, une différence qui n'était pas statistiquement significative.

Malgré ce revers, la société a déclaré qu'elle voyait des avantages à l'utilisation de l'efzofitimod et qu'elle rencontrerait la Food and Drug Administration des États-Unis pour examiner les résultats et déterminer la voie à suivre.

"Les patients commencent à se sentir mieux et continuent à se sentir nettement mieux par rapport à leurs homologues sous placebo tout au long de l'année, tout en conservant des stéroïdes nuls ou faibles", a déclaré la directrice générale Sanjay Shukla lors d'une conférence téléphonique.

"Je considère qu'il s'agit d'un traitement d'entretien qui pourrait très bien s'intégrer dans les normes de soins actuelles", a-t-elle ajouté.

L'entreprise a également indiqué qu'un plus grand nombre de patients traités avec son médicament ont cessé d'utiliser des stéroïdes après 48 semaines.

Bien que l'objectif principal n'ait pas été atteint, "nous ne pensons pas que la porte soit fermée pour l'efzofitimod dans la sarcoïdose pulmonaire avec un potentiel 'feu vert' pour le dépôt d'une demande après l'engagement de l'organisme de réglementation", a déclaré Yasmeen Rahimi, analyste chez Piper Sandler.

Les traitements approuvés pour cette maladie comprennent des corticostéroïdes comme la prednisone, qui sont utilisés en première intention.

Les actions d'aTyr ont atteint un niveau record de 1,14 $.

