Attovia Therapeutics s'envole lors de son entrée au Nasdaq après une introduction en bourse revalorisée à 289 millions de dollars

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5 août - ** Les actions d'Attovia Therapeutics ( ATTO.O ), société spécialisée dans le développement de médicaments, ont bondi de 33,8% lors de leur entrée en bourse sur le Nasdaq, après une introduction en bourse aux États-Unis portée à 289 millions de dollars ** Le titre a ouvert à 21 dollars l'action, contre un prix d'introduction de 17 dollars; il affichait une hausse de 28,5% à 21,85 dollars ** La société ATTO , basée à San Carlos, en Californie, a vendu mardi en fin de journée 17 millions d’actions dans le cadre d’une introduction en bourse revalorisée au prix de 17 dollars par action

** ATTO, qui développe des traitements contre les maladies à médiation immunitaire, avait initialement mis sur le marché environ 12,5 millions d’actions à un prix compris entre 15 et 17 dollars chacune

** Parmi ses principaux programmes figure l’ATTO-1310, développé pour traiter les maladies prurigineuses chroniques

** Morgan Stanley, Leerink Partners, Citigroup et RBC Capital Markets ont agi en tant que co-chefs de file de l'opération