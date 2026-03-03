 Aller au contenu principal
Atterrissage d'urgence d'un vol United à Los Angeles après un possible incendie de moteur
information fournie par Reuters 03/03/2026 à 00:55

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour: United évoque un possible incendie de moteur; pas de commentaire immédiat de Boeing) par David Shepardson

Un vol de United Airlines UAL.O a effectué un atterrissage d'urgence lundi peu après son départ de Los Angeles, suite à un possible incendie de moteur, obligeant les passagers du Boeing BA.N 787-9 Dreamliner à évacuer par des toboggans sur une voie de circulation, ont indiqué l'Administration fédérale de l'aviation et la compagnie aérienne.

La FAA a déclaré que le vol 2127 de United Airlines - qui se dirigeait vers l'aéroport international de Newark Liberty - est revenu en toute sécurité à Los Angeles vers 14h20 ET (1920 GMT).

La FAA a brièvement ordonné un arrêt au sol à Los Angeles en raison de l'incident et, après l'avoir levé, a indiqué qu'il y aurait des retards à l'arrivée pouvant aller jusqu'à 30 minutes en raison de l'incident.

Des vidéos diffusées montraient des équipes arrosant son moteur gauche. D'autres vidéos publiées sur les réseaux sociaux montraient de la fumée s'échappant du moteur et des passagers évacuant l'avion par les toboggans.

United a déclaré que l'avion avait connu un possible incendie de moteur. Les passagers ont été transportés en bus jusqu'au terminal, la compagnie aérienne ajoutant qu'aucun blessé n'avait été signalé. Il y avait 256 passagers et 12 membres d'équipage à bord.

Boeing n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat.

