Attentisme en vue en Europe, l'once d'or dépasse les 4000 dollars

(AOF) - Les marchés européens devraient ouvrir proches de l'équilibre. Hier, les indices américains ont subi des prises de bénéfices. En France, la situation politique reste toujours aussi incertaine. Ce matin, le spread franco-allemand, qui est une mesure du risque politique, s'élève à 85,7. Du côté des valeurs, Aperam a salué les mesures présentées par Bruxelles pour lutter contre les effets négatifs des surcapacités mondiales sur le secteur sidérurgique européen. Au cours de la nuit, l'once d'or au comptant a dépassé les 4000 dollars pour la première fois de son histoire.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Aperam

Aperam salue, dans un communiqué, " la proposition de la Commission européenne visant à créer un nouvel instrument destiné à lutter contre les effets négatifs des surcapacités mondiales sur le secteur sidérurgique européen. " Le spécialiste de l'acier inoxydable " soutient pleinement l'approche de la Commission consistant à fixer les quotas d'importation à un niveau reflétant la part historique des importations sur le marché européen, avant la hausse artificielle provoquée " par ces surcapacités.

Spie

Spie, acteur européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l’énergie et des communications, a annoncé la signature d’un accord pour l’acquisition d’ECOexperts Automation GmbH (ECOexperts), basée à Lebring (Styrie, Autriche). En 2024, elle a généré un chiffre d'affaires de 7 millions d'euros et emploie actuellement 21 personnes. Aucun détail financier sur cette transaction n'a été divulgué. ECOexperts est une entreprise spécialisé dans la gestion des tunnels et du trafic. Elle propose des services d'ingénierie, de gestion de projet et de réalisation.

Obiz

Obiz a dévoilé des comptes dégradés au premier semestre. La plateforme digitale de marketing relationnel a essuyé une perte nette, part du groupe, de 1,64 million d'euros contre une perte de 508 000 euros, un an auparavant à la même époque. L'Ebitda a suivi la même tendance, passant d'un profit de 1,04 million d'euros au premier semestre à une perte de 227 000 euros cette année. Obiz précise que l'Ebitda n’intègre pas encore les effets des mesures d’efficacité opérationnelle mises en place par le groupe, dans le cadre de son plan stratégique.

Bilendi

Au premier semestre, Bilendi a enregistré un chiffre d’affaires de 43,6 millions d'euros, en progression de 42,2% (+41,6% à taux de change constant). Sur les six premiers mois de l’année 2025, l’Ebitda ressort à 9 millions d'euros, en progression de 56,8 %, soit une marge d’Ebitda de 20,6%, un taux historique pour un premier semestre, en hausse de 1,9 point. Le résultat d’exploitation ajusté progresse également fortement de 86,7% à 5,2 millions d'euros sur un an et représente 12% du chiffre d’affaires. Le résultat net part du groupe ajusté affiche une hausse de 24,6 % à 2,4 millions d'euros.

Les chiffres macroéconomiques

La production industrielle a chuté de 4,3% en août après une progression de 1,3% en juillet. Ce repli est bien supérieur au consensus de -1%.

Aux États-Unis, les investisseurs attendent les dépenses de construction au mois d'août à 16 heures et les minutes de la Fed à 20 heures.

Ce matin, l'euro recule de 0,39% à 1,1615 dollar.

Hier à Paris

Les marchés européens ont terminé proches de l'équilibre, face à un nouvel épisode d'instabilité politique en France : la démission surprise hier du Premier ministre Sébastien Lecornu. L'ex-ministre des Armées mène actuellement d'ultimes négociations pour définir une plateforme d'action et de stabilité pour la France. Côté valeurs, Valneva a occupé le dernier rang du SBF 120 après la révision à la baisse de certains objectifs financiers annuels. Après son repli de 1,36% la veille, le CAC 40 a gagné 0,04% à 7974,85 points. L'Eurostoxx 50 cède 0,26% à 5614,02 points.

Hier à Wall Street

Les marchés américains ont fait l'objet de prises de bénéfices au lendemain des records enregistrés par le S&P500 et le Nasdaq Composite. Du côté des valeurs, Oracle a reculé à la suite de la publication d'un article de The Information sur la faiblesse des marges de ses services cloud fonctionnant avec des puces Nvidia. Le Dow Jones a perdu 0,20% à 46 602,98 points et le Nasdaq Composite, 0,67% à 22 788,36 points. Le rendement du 10 ans américain a reculé de 2 points de base à 4,132%. En revanche, l'or a été bien orienté : les futures sur l'once ont même dépassé les 4000 dollars, une première.