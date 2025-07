Attentisme en vue à Wall Street : Delta Airlines en vedette

(AOF) - Les marchés américains sont attendus en très légère baisse dans l'attente de nouveaux développements sur le front de la guerre commerciale. Le Brésil est la dernière victime en date de Donald Trump, qui compte lui imposer 50% de droits de douane. Le repli inattendu des inscriptions hebdomadaires au chômage entraîne une légère hausse des taux longs : +1,6 point de base à 4,356 % pour le dix ans. Du côté des valeurs, Delta Airlines a dévoilé des perspectives favorables. À quelques minutes de l'ouverture, les futures sur le S&P500 et le Nasdaq Composite perdent 0,10% et 0,05%.

Hier à Wall Street

Les indices américains ont terminé la séance dans le vert, soutenus par l’espoir de voir les États-Unis signer des accords avec leurs partenaires commerciaux. La Fed a publié le compte-rendu de sa dernière réunion politique monétaire et compte toujours baisser ses taux cette année, mais peu de ses membres sont en faveur d’un assouplissement monétaire dès le mois de juillet. Au niveau des valeurs, Nvidia a temporairement dépassé les 4 000 milliards de dollars de capitalisation. Le Dow Jones a progressé de 0,49 % et le Nasdaq s’est apprécié de 0,94 % et a touché un nouveau record en séance.

Les chiffres macroéconomiques

Aux États-Unis, les inscriptions hebdomadaires au chômage s'élèvent à 227 000 contre 236 000 attendues et après 232 000 (chiffre révisé de 233 000) la semaine précédente.

Les stocks de gaz sont attendus à 16h30.

Les valeurs à suivre

Delta Airlines

Sur le trimestre clos fin juin, Delta Airlines a vu son bénéfice net bondir de 63 %, en passant de 1,305 à 2,130 milliards de dollars. Le bénéfice dilué par action s'est quant à lui installé à 2,10 dollars, contre 2,36 dollars un an plus tôt et un consensus à 2,05 dollars. Parallèlement, la compagnie aérienne a généré un chiffre d'affaires d'exploitation record de 15,5 milliards de dollars sur le trimestre, en hausse de 1 %.

Kellogg

Le groupe d'agroalimentaire Kellogg est attendu en hausse de plus de 50% à Wall Street alors qu'il pourrait être racheté par Ferrero sur la base d'une valorisation approchant les 3 milliards de dollars, rapportent Reuters et Bloomberg. Les discussions sont avancées et un accord pourrait être annoncé cette semaine, ont déclaré les sources de Bloomberg.

Moderna

Les autorités sanitaires américaines ont approuvé la demande d’autorisation de mise sur le marché pour Spikevax, le vaccin contre la Covid-19 de Moderna pour les enfants âgés de 6 mois à 11 ans présentant un risque accru de contracter cette maladie. Pour Stéphane Bancel, le PDG de Moderna : " La COVID-19 continue de représenter une menace potentielle importante pour les enfants, en particulier ceux souffrant de pathologies sous-jacentes. La vaccination peut être un outil important pour protéger nos plus jeunes contre les formes graves de la maladie et les hospitalisations ".

Tesla

Le titre Tesla est attendu en hausse à l’ouverture. Elon Musk a répondu laconiquement à plusieurs posts concernant le service de robotaxi du constructeur américain de véhicules électriques. Elon Musk a ainsi indiqué qu’il tablait sur une extension de la zone de service de ses robotaxis à Austin dès ce week-end. Lorsqu’un internaute a demandé quand ce service serait disponible dans la baie de San Francisco, il a répondu : " en attente des approbations réglementaires, mais probablement dans un mois ou deux ".