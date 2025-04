Attentisme en vue à Wall Street avant une semaine très chargée

(AOF) - Les marchés actions américains sont attendus proches de l’équilibre avec un biais positif. Si l’agenda économique est vierge aujourd’hui de nombreuses statistiques seront publiées dans les prochains jours : croissance au premier trimestre, rapport sur l’emploi en avril… Les publications de résultats seront également nombreuses : Visa, Coca-Cola, Microsoft, Apple, Amazon, Exxon…A 30 minutes des premiers échanges, les futures sur le S&P 500 et le Nasdaq Composite grappillent 0,03%. Le rendement du 10 ans gagne un peu plus de 5 points de base à 4,29%.

Vendredi à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé la dernière séance de la semaine dans le vert sur fond d'espoir de détente commerciale. Dans un entretien au Time Magazine publié vendredi, Donald Trump a affirmé qu'il s'était entretenu au téléphone avec son homologue chinois Xi Jinping au sujet des droits de douane. Sur le front des statistiques, l'estimation de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan est ressortie meilleure qu'attendu. Le Dow Jones a grappillé 0,05% à 40113 points tandis que le Nasdaq a progressé de 1,26% à 17382 points.

Les chiffres macroéconomiques

Aucune statistique d'importance n'est attendue.

Les valeurs à suivre

Domino's Pizza

Domino's Pizza, dont le titre se replie d'environ 3% en avant-Bourse, a publié des résultats mitigés pour le premier trimestre, affichant une bonne santé à l'international mais une faiblesse sur son marché domestique. Le groupe a dégagé un bpa de 4,33 dollars, en hausse de 21 % par rapport aux 3,58 dollars de l'année précédente et supérieur aux estimations des analystes (4,05 dollars). En revanche, le chiffre d'affaires, en hausse de 2,5%, atteint 1,11 milliard de dollars, manquant ainsi la prévision moyenne de 1,12 milliard.

IBM

IBM a annoncé son intention d'investir 150 milliards de dollars en Amérique au cours des cinq prochaines années afin de stimuler l'économie et de renforcer son rôle de leader mondial de l'informatique. Le groupe technologique compte notamment investir plus de 30 milliards de dollars dans la recherche et le développement pour faire progresser et pérenniser la fabrication d'ordinateurs centraux (mainframe) et d'ordinateurs quantiques.

Johnson & Johnson

Le laboratoire américain Johnson & Johnson a dévoilé les premiers résultats de la cohorte 4 de l’étude de phase 2b SunRISe-1, évaluant TAR-200, un système de libération intravésicale de gemcitabine, chez les patients atteints de certains types de cancer de la vessie. Pour ces patients, le taux de survie sans maladie a été supérieur à 80 % sans réinduction et 94 % d’entre eux ont pu préserver leur vessie.

Spirit AeroSystems

Airbus a annoncé ce lundi avoir signé l'accord définitif pour l'acquisition d'actifs industriels de Spirit AeroSystems. Le rachat de Spirit AeroSystems par Boeing, annoncé en juillet, prévoyait la vente d'usines déficitaires de cet équipementier aéronautique, situées notamment en Europe. Airbus va devenir propriétaire de sites industriels de Spirit AeroSystems dédiés à ses programmes d'avions commerciaux situés à Kinston (Etats-Unis), Saint-Nazaire (France), Casablanca (Maroc), Wichita (Etats-Unis), Belfast (Irlande du Nord).

SpringWorks Therapeutics

La société biopharmaceutique américaine va désormais faire partie du laboratoire allemand Merck KGaA. Pour se l’offrir, ce dernier va débourser 47 dollars par action, soit une valeur nette d’environ 3,9 milliards de dollars et une valeur d’entreprise de 3,4 milliards de dollars. Avec cette opération, Merck KGaA va renforcer sa présence aux États-Unis et dans le domaine des tumeurs rares. Une fois finalisée, la fusion contribuera immédiatement au chiffre d’affaires de Merck et devrait avoir un effet relutif sur le bénéfice par action en 2027.