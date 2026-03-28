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Attentat terroriste déjoué devant la Bank of America à Paris-Presse
information fournie par Reuters 28/03/2026 à 15:21

Un attentat à caractère terroriste a été déjoué dans la nuit de vendredi à samedi devant des locaux de la banque américaine Bank of America, rapportent samedi plusieurs médias.

Selon eux, un homme a été interpellé alors qu'il tentait d'allumer un engin explosif.

Le ministre de l'Intérieur Laurent Nunez a déclaré sur X que l'enquête était confiée au Parquet anti-terroriste.

"Bravo à l'intervention rapide d'un équipage de la préfecture de police qui a permis de déjouer une action violente à caractère terroriste cette nuit à Paris", a-t-il dit sur le réseau social. "L'enquête se poursuit, sous l'autorité du PNAT (Parquet national anti-terroriste) et a été confiée à la direction de la police judiciaire de la préfecture de police et à la DGSI."

(Reportage Gilles Guillaume et Mathieu Rosemain)

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