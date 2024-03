"Attendre et observer : le précepte de la BCE", selon Carmignac

(AOF) - "La probabilité que la BCE baisse ses taux jeudi prochain est proche de 0 % et celle qu’elle les monte plus proche encore, étant attendu que "attendre et observer" demeure le précepte de la BCE pour sa prochaine réunion, ainsi que pour la suivante", a commenté Kevin Thozet, membre du comité d'investissement de Carmignac, en amont de la décision de politique monétaire programmée ce jeudi. L'expert soutient que les publications récentes et les projections économiques du staff de la BCE prêchent pour une forme d’attentisme.

Pour Kevin Thozet, il n'y a pas d'urgence à ce que la BCE agisse dès jeudi. "Et, sauf accident majeur d'ici là, nous ne nous attendons pas à ce quelle procède à une baisse de ses taux directeurs avant le mois de juin", conclut-il.