Attendez vous à une pause "hawkish" de la Fed

Par Paul Kim, Analyste Crédit chez TwentyFour Asset Management (Boutique de Vontobel)

Avant la réunion de la Fed de cette semaine, nous prévoyons une pause hawkish conforme aux attentes du marché. Après des hausses de taux cumulées de 5% sur un peu plus d'un an, nous estimons que la Fed a atteint les taux terminaux ou s'en est rapprochée.

L'inflation étant sur une trajectoire descendante et le taux des fonds fédéraux toujours en territoire restrictif, la Fed pourrait être encline à laisser ses actions politiques faire leur chemin à travers les "décalages".

Le dernier rapport sur l'emploi a continué de montrer un marché du travail très résistant, avec une masse salariale non agricole supérieure aux attentes du consensus. Toutefois, la hausse du taux de chômage de 3,4 à 3,7% a également révélé un certain assouplissement des données sur l'emploi, comme le souhaite M. Powell pour maîtriser l'inflation et la maintenir sur sa trajectoire descendante vers son objectif de 2%.

En outre, les membres de la Fed ont indiqué qu'ils surveillaient de près les conditions de crédit et tout resserrement résiduel potentiel résultant du récent stress bancaire régional. M. Daly, membre du comité de la Fed, a noté que le recul des prêts bancaires pourrait être l'équivalent de "quelques hausses de taux". Ainsi, nous considérons qu'une pause hawkish est justifiée, la Fed laissant la possibilité d'un éventuel "saut" de hausse à mesure qu'elle évalue les données économiques à venir.

Notre scénario de base reste celui d'un atterrissage "en douceur" marqué par une désinflation continue, un marché de l'emploi en perte de vitesse et un ralentissement gérable de la croissance, comme cela est largement anticipé.