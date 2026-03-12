Attaque ukrainienne contre un important centre pétrolier en Russie

L'Ukraine a mené une attaque de drones contre une station de pompage de pétrole dans la région russe de Krasnodar dans le cadre de sa campagne contre les infrastructures stratégiques russes, a déclaré jeudi un responsable des services de sécurité ukrainiens (SBU).

Le centre de Tikhoretsk est l'un des plus importants points de transit de pétrole du sud de la Russie et constitue la seule voie d'acheminement d'hydrocarbures vers le port de Novorossiisk, sur la mer Noire, a-t-il précisé.

Le terminal pétrolier de Novorossiisk a lui-même été attaqué par des drones ukrainiens au début du mois, entraînant la suspension temporaire des chargements de pétrole.

Le responsable du SBU a déclaré qu'un incendie de grande ampleur s'était déclaré après l'attaque à Tikhoretsk, où se trouve également un important dépôt de pétrole.

Kyiv a multiplié les attaques contre les raffineries, les dépôts et les oléoducs russes afin de paralyser la principale source de financement de la guerre.

Moscou a de son côté accusé l'Ukraine d'avoir lancé dans la nuit deux attaques de drones contre deux stations de pompage du gazoduc Turkstream qui sert à alimenter les pays européens important encore du gaz russe - dont la Hongrie -, ce que Kyiv n'a pas confirmé. Selon Gazprom, ces attaques n'ont pas fait de dégâts.

