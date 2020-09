Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Attaque de Paris: "Manifestement un acte de terrorisme islamiste" - Darmanin Reuters • 25/09/2020 à 20:54









PARIS, 25 septembre (Reuters) - L'attaque qui a fait deux blessés vendredi à Paris devant les anciens locaux de Charlie Hebdo est "manifestement un acte de terrorisme islamiste", a déclaré Gérald Darmanin sur France 2. "C'est dans la rue où il y avait Charlie Hebdo. (...) Le mode opératoire, c'est celui des terroristes islamistes", a dit le ministre de l'Intérieur. "Bien évidemment, ça fait peu de doute. C'est une nouvelle attaque sanglante contre notre pays, contre des journalistes." Concernant le principal suspect, arrêté et placé en garde à vue, Gérald Darmanin a déclaré qu'il était arrivé sur le sol national il y a trois ans, qu'il avait le statut de mineur isolé et qu'il venait du Pakistan. Son identité n'a pas encore été établie, a-t-il précisé. Le suspect "n'était pas connu spécifiquement des services de de police ou des renseignements pour la radicalisation, il n'était pas fiché S, ni FSPRT [fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste], il a été arrêté il y a un mois pour port d'armes, un tournevis; un rappel à la loi lui a été donné, il était encore mineur", a ajouté Gérald Darmanin. Le ministre de l'Intérieur n'a pas confirmé que le suspect était passé aux aveux. "Il y a une enquête du parquet antiterroriste, il ne m'appartient pas de la commenter", a-t-il dit. "Ce qui est sûr, c'est que très rapidement les policiers ont arrêté deux personnes et manifestement l'auteur présumé. (...) Les choses sont bien avancées pour confondre cet auteur." (Jean-Stéphane Brosse)

