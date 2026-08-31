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Attaque contre la ville russe de Belgorod, deux morts - autorités
information fournie par Reuters 31/08/2026 à 10:18
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Une attaque de missiles a fait deux morts et seize blessés dans la ville russe de Belgorod, près de la frontière avec l'Ukraine, a déclaré le gouverneur par intérim Alexandre Chouvayev sur l'application de messagerie Telegram.

Ces décès, survenus dimanche, font suite à une frappe ukrainienne sur un site commercial, qui a également provoqué l'incendie de sept entrepôts dans la ville, a-t-il ajouté.

De son côté, le site de vente en ligne russe Ozon a dit sur Telegram qu'un centre logistique et un centre de tri à Belgorod avaient été pris pour cible, provoquant un incendie et faisant des blessés.

Ukraine cible les installations des sites de vente en ligne russes depuis mi-juilet, s'en prenant également à Wildberries, numéro un de ce secteur dans le pays.

Les forces russes ont entamé les préparatifs en vue de lancer des frappes massives contre les installations énergétiques ukrainiennes, en réponse aux attaques menées contre les infrastructures civiles et le secteur énergétique russes, a déclaré dimanche le ministère russe de la Défense.

Une frappe aérienne russe sur un entrepôt dans la région de Kyiv, survenue dans la nuit de vendredi à samedi, a provoqué une explosion et fait au moins 38 morts, ont indiqué samedi les autorités ukrainiennes.

(Jekaterīna Golubkova à Tokyo, version française Benoit Van Overstraeten, édité par Augustin Turpin)

Guerre en Ukraine
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