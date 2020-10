Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Attaque au couteau au consulat de France à Djeddah, un homme arrêté Reuters • 29/10/2020 à 12:21









(Actualisé avec communiqué de l'ambassade de France) DUBAI, 29 octobre (Reuters) - Un homme a été arrêté à Djeddah, en Arabie saoudite, après avoir attaqué, armé d'un couteau, un vigile du consulat de France, a annoncé l'ambassade de France à Ryad. "Le consulat général de France à Djeddah a été l'objet, ce matin, d'une attaque au couteau qui a visé un vigile, employé d'une société de sécurité", explique l'ambassade dans un communiqué. "L'assaillant a été appréhendé par les forces de l'ordre saoudiennes immédiatement après l'attaque. Le vigile a été transféré à l'hôpital et ses jours ne sont pas en danger." Condamnant une attaque "que rien ne saurait justifier", l'amnbassade appelle les ressortissants français présents en Arabie saoudite à une vigilance "maximale". Le gouvernement saoudien avait condamné mardi la diffusion en France de dessins caricaturant le prophète Mahomet tout en réaffirmant son refus de voir l'islam associé au terrorisme. (Mayer Chmaytelli, version française Jean-Stéphane Brosse et Marc Angrand)

