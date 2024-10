Atream renforce son actionnariat avec la Carac et NextStage AM

(AOF) - La Carac, mutuelle d’épargne, de retraite et de prévoyance, rentre au capital d’Atream - société de gestion spécialisée dans la transformation de l’industrie du tourisme, pour le compte d’investisseurs institutionnels et pour le grand public - aux côtés de ses co-fondateurs Pascal Savary et Grégory Soppelsa, et de NextStage AM, acteur du capital-investissement en France. Les partenaires entendent capitaliser sur leurs expertises respectives pour faire d’Atream la plateforme de référence de l’investissement dans l’industrie du tourisme, en France et en Europe.

Atream a développé une expertise unique dans l'investissement immobilier et le Private Equity, occupant une place de leader dans l'industrie du tourisme.

Son savoir-faire a permis le développement de partenariats historiques majeurs avec le groupe Accor et notamment Hôtel F1 et Novotel, le Club Med, Mamma Shelter, Belambra jusqu'à la structuration d'opérations sur-mesure et à haute valeur ajoutée comme plus récemment avec Pierre et Vacances Center Parcs. Atream a ainsi accéléré de façon significative son développement avec un passage de ses encours de 1,5 milliard d'euros à près de 4 milliard d'euros, gérés ou conseillés.

NextStage AM confirme dans le cadre de ce partenariat son accompagnement aussi bien financier que stratégique. En capitalisant sur son savoir-faire d'entrepreneur-investisseur, la société de gestion continuera à apporter son expertise en termes d'identification et de réalisation d'opérations de croissance externe pour faire grandir la plateforme le cas échéant, et de savoir-faire dans le domaine de la levée de fonds pour faire croître les encours sous gestion.

Mutuelle à mission, la Carac souhaite, au travers de ce partenariat, "continuer à cultiver son ancrage dans les territoires autour de la mise en place de solutions d'épargne au service de ses adhérents, en cohérence avec ses valeurs de proximité telles que portées par son plan stratégique Ambition 2030 tourné vers l'investissement responsable".

La Carac s'inscrit également dans une logique de structuration d'une offre innovante et à valeur ajoutée pour ses adhérents et son écosystème ; notamment à travers sa filiale Selencia, dédiée au marché des CGP.

Elle contribuera en outre à consolider une offre élargie d'épargne par sa participation au financement des différentes poches gérées par Atream, aussi bien dans le cadre de ses différents mandats, qu'autour de l'élargissement des UC immobilières que la Carac propose à ses adhérents ou bien pour son compte propre.