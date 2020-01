Atream recrute Pauline Cornu-Thenard

(NEWSManagers.com) -

La société de gestion Atream, spécialisée dans l' investissement immobilier et le capital-investissement touristique de long terme (3,5 milliards d' euros d' actifs sous gestion et conseillés à fin décembre 2019), annonce la nomination de Pauline Cornu-Thenard, en qualité de directeur général adjoint. Rattachée à Gregory Soppelsa, directeur général d'Atream, elle aura pour mission de renforcer la direction financière, juridique, ressources humaines et le contrôle des risques et de la conformité (RCCI).

Forte de 17 ans d' expérience dans les domaines juridique et financier, Pauline Cornu-Thenard, 40 ans, a travaillé précédemment 10 ans à la Caisse des Dépôts, entre 2010 et 2019, où elle a occupé différents postes stratégiques, et notamment adjointe au responsable du secteur droit bancaire et financier de la direction juridique et fiscale (2012-2015), directrice adjointe de la direction juridique et fiscale (2016-2018), avant d' être promue au poste de directrice des risques du groupe et membre du comité exécutif en juillet 2018.