Atoss Software soutenu par des propos positifs de Deutsche Bank

Atoss Software gagne 2,7%, à près de 100 EUR à Francfort, dans le sillage de propos favorables de Deutsche Bank, qui réaffirme sa recommandation "achat" sur le titre de l'éditeur allemand de logiciels, avec un objectif de cours rehaussé de 100 à 115 EUR.

A l'issue d'une série de réunions avec les investisseurs lors de sa conférence européenne dbAccess TMT à Londres, à laquelle a participé le CFO d'Atoss, Christof Leiber, DB affirme avoir constaté un fort intérêt pour ce nom, en accord avec la récente rotation en faveur des valeurs du logiciel.

L'établissement allemand ajoute avoir eu l'impression que le passage de relais au poste de CEO, prévu en fin d'année, du fondateur Andreas Obereder à l'actuel COO, Pritim Kumar, devrait se dérouler de façon fluide, sans changement significatif de direction stratégique.

"En tant que CTO/COO de longue date d'ATOSS, Pritim Kumar a été profondément impliqué dans le développement et la mise en oeuvre de la stratégie pluriannuelle de l'entreprise, y compris sa transformation cloud, son expansion en Europe et sa feuille de route des produits d'IA", explique DB, qui s'attend donc à ce qu'Atoss reste, sous sa direction, une entreprise de logiciels haut de gamme axée sur le produit.