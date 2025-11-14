Atos va traiter les données des deux plus grand radiotélescopes du monde
Dans un communiqué, Atos explique que l'organisation intergouvernementale 'Square Kilometer Array Observatory' (SKAO) l'a choisi afin de prendre en charge le centre de traitement des données (SDP) associé aux télescopes SKA-Low et SKA-Mid, actuellement en cours de construction sur les deux continents.
L'entreprise précise que le SDP constitue, du point de vue du SKAO, un élément essentiel de la mission scientifique.
Lorsque les télescopes commenceront leurs premières opérations, au cours des prochaines années, le SDP traitera d'énormes volumes de données, permettant aux chercheurs de décrypter les signaux cosmiques et de repousser les frontières de l'astrophysique.
Au total, les télescopes devront traiter un volume de données équivalent à plus d'un million de flux Netflix en 4K, qu'Eviden sera chargée de réduire en seulement quelques milliers, puis en archivant environ 700 pétaoctets par an.
Dans ce cadre, Eviden propose une combinaison de calcul haute performance basé sur des processeurs Intel et de solutions logicielles, associée à des technologies de stockage fournies par Data Direct Networks (DDN) avec l'objectif de proposer une gestion des données à faible latence et haute efficacité.
Eviden fournira également le logiciel système permettant à tous les composants matériels de fonctionner comme un système unique.
Les premiers déploiements de matériel sont prévus en Australie et en Afrique du Sud en 2026.
La France, membre observateur du SKAO, avait annoncé sa décision de rejoindre l'organisation en 2021, ce qui s'était traduit par un accord de collaboration conclu par le CNRS, qui coordonne SKA-France, en mars 2022.
