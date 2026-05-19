Moyen-Orient: Lecornu envisage de revoir les 6 milliards d'euros de gels ou annulations de crédits

Le Premier ministre Sébastien Lecornu, le le 7 mai 2026 à Toulouse ( AFP / Lionel BONAVENTURE )

Sébastien Lecornu a affirmé mardi qu'il envisageait de revoir les six milliards d'euros de gels et d'annulations de crédits prévus pour compenser l'"impact" de la guerre au Moyen-Orient sur les finances publiques.

"C'est une guerre et je pense que les 6 milliards d'euros que nous avons documentés devront être remis à jour, évidemment, dans les temps qui viendront", a déclaré le Premier ministre à l'Assemblée nationale.

Il répondait à une question du chef de file des députés Horizons, Laurent Marcangeli.

A Matignon, on explique que cette "remise à jour" ne signifie pas forcément une hausse du montant de ces gels mais une répartition différente.

M. Lecornu doit tenir jeudi une conférence de presse sur les conséquences économiques de ce conflit, qui fait flamber les prix des carburants à la pompe et renchérit les coûts dans plusieurs secteurs d'activité.

Il présentera à cette occasion un "nouveau paquet" d'aides pour le mois de juin destinées aux secteurs les plus touchés, comme l'agriculture, la pêche ou le BTP.

Pour compenser le coût de cette guerre, le gouvernement avait annoncé mi-avril que six mds d'euros d'économies sur les dépenses pourraient être réalisés en 2026, sous la forme de gels de crédits ou d'"annulations ciblées". L'effort pèserait pour quatre mds d'euros sur l'Etat et deux mds d'euros dans "la sphère sociale".

Le Premier ministre a estimé que "malheureusement, cette géopolitique s’est installée dans le réservoir des Françaises et des Français (...) et, nous le voyons, sous une forme ou sous une autre, cela va durer", en évoquant la "crise d'une inflation importée sur l'énergie".

Contraint à la discipline budgétaire et menacé par une récession, le gouvernement temporise depuis le début de la guerre fin février sur les aides qu'il veut toujours "ciblées" et non générales, écartant toute baisse de la fiscalité.

Sébastien Lecornu avait reconnu toutefois que la crise s'éternisait et qu'il fallait dans ce contexte "changer d'échelle", promettant de n'abandonner "personne".

"Depuis le début, mon obsession, celle du gouvernement, est de faire en sorte que des pans entiers de l'activité économique du pays ne se mettent pas à l'arrêt", a-t-il insisté mardi.

Mais il a souhaité également écarter les effets d'aubaine. "Il ne faut pas que certains secteurs en profitent, justement, pour jouer de cette inflation. Aujourd'hui, nous devons constater uniquement une inflation sur ces coûts dérivés des produits du pétrole et pas autre chose", a-t-il développé.

Il a chargé à cet égard le ministre des PME Serge Papin de "clarifier l’ensemble des impacts de prix sur les filières et le BTP".

Il a aussi demandé à ses ministres Roland Lescure (Economie) et Sébastien Martin (Industrie) de lui faire "des propositions" pour la filière de la chimie, "très fortement exposée" à cette crise.