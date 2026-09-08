Atos va développer un nouveau modèle de services numériques pour la mairie de Barcelone

Atos a été sélectionné par l'Institut municipal d'innovation et de technologie, en charge de la transformation numérique de la mairie de Barcelone, pour collaborer à l'évolution des services technologiques utilisés quotidiennement par des milliers d'employés municipaux.

Le projet vise à faire évoluer le service vers un modèle plus agile, accessible et efficace.

Ces nouvelles capacités visent à simplifier les processus, réduire les temps de réponse et offrir une attention plus proche et personnalisée.

Parmi les améliorations envisagées, des mécanismes d'auto-service seront mis en place pour certaines procédures courantes ainsi que de nouveaux espaces de service en présentiel, des outils pour accélérer la résolution des incidents et des systèmes permettant d'anticiper les besoins et les opportunités d'amélioration à partir de l'analyse des données.

Le projet est basé sur l'automatisation des tâches répétitives, la gestion avancée des connaissances et l'utilisation de technologies d'intelligence artificielle pour faciliter l'accès à l'information et renforcer la capacité de réponse des équipes support.

"Ce projet représente une étape supplémentaire dans notre engagement à évoluer vers un modèle de support plus agile, plus proche et plus efficace, intégrant de nouvelles capacités permettant de simplifier les processus, d'améliorer le service client et de continuer à promouvoir l'innovation au sein de la mairie de Barcelone", a déclaré Emili Rubio, responsable de l'Institut municipal d'innovation et de technologie (BIT).