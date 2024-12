Atos: une solution d'Eviden choisie par SalisPay & CredoPay information fournie par Cercle Finance • 17/12/2024 à 12:37









(CercleFinance.com) - Atos fait savoir que Eviden, sa ligne d'activité spécialisée dans le digital, le cloud, le big data et la sécurité, a vu sa solution Trustway Crypt2pay choisie par SalisPay & CredoPay, fournisseur de solutions bancaires pour les Néo-Banques, pour sécuriser les données de paiement sensibles dans leurs transactions par carte.



Ainsi, Crypt2pay sera intégré à la plateforme CenterFirst de CredoPay. Le déploiement a commencé à Oman, aux Émirats Arabes Unis et en Inde, avec une extension prévue en Arabie Saoudite et au Qatar.



'SalisPay est une référence stratégique importante pour notre solution Trustway Crypt2pay au Moyen-Orient. Compte-tenu du grand nombre de prestataires de services financiers dans la région, nous sommes convaincus qu'il s'agit de la première d'une longue série de succès', a commenté Antoine Schweitzer-Chaput, responsable de la Business Unit Trustway chez Eviden.





