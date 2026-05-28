Communiqué de presse

Atos soutient la CONMEBOL eLibertadores dans le développement du football eSport et pour l'engagement des fans

A travers la CONMEBOL eLibertadores, Atos aide la CONMEBOL à créer de nouvelles expériences numériques et interactives pour les fans de football

Paris, France, le 28 mai 2026 – Atos , un leader mondial de la transformation digitale portée par la puissance de l’intelligence artificielle, appuyé sur plus de trois décennies d'expérience dans la mise en œuvre de solutions critiques pour les grands événements sportifs mondiaux, annonce aujourd'hui avoir soutenu avec succès la CONMEBOL (Confédération sud-américaine de football) eLibertadores, l'une des compétitions de football eSport les plus prestigieuses au monde.

Alors que les audiences du football deviennent de plus en plus axées sur le numérique et les communautés, les organisations sportives explorent de nouvelles façons d'interagir avec les jeunes générations de fans au-delà de l'expérience traditionnelle de la diffusion. À l'intersection du football, du jeu vidéo et de la technologie, l'eSport émerge comme un environnement particulièrement adapté pour développer des expériences d’engagement plus immersives, interactives et participatives.

Grâce à la CONMEBOL eLibertadores, la CONMEBOL et Atos contribuent à cette évolution en proposant des expériences numériques conçues autour de l'interaction en temps réel, de l'accessibilité et de l'engagement communautaire.

Cette initiative s'appuie sur le partenariat stratégique établi en décembre 2025, qui positionne Atos comme Partenaire Officiel d'Innovation pour les compétitions de clubs de la CONMEBOL. Dans le cadre de cet accord, Atos contribue au développement d'un écosystème numérique de nouvelle génération, incluant de nouveaux sites web et applications mobiles conçus pour améliorer l'interaction avec les fans, améliorer l'accessibilité et unifier les expériences numériques à travers les compétitions dans une région où la passion et le potentiel de croissance du football sont exceptionnels.

Dans le cadre des compétitions EA SPORTS FC Pro World Championship, la CONMEBOL eLibertadores s'est imposée comme une compétition mondiale de football eSport de premier plan, mobilisant de larges audiences numériques. L'édition 2026, qui s'est terminée par la finale au Gamescom Latam à São Paulo (du 2 au 3 mai), illustre à la fois la maturité croissante de l'eSport football et l'évolution rapide de la culture numérique des fans à l'échelle mondiale.

L'écosystème numérique CONMEBOL, développé avec Atos, a permis l'intégration de données en direct, de contenus éditoriaux et de fonctionnalités interactives au sein de plateformes unifiées, permettant une relation plus directe, interactive et personnalisée entre les fans et la compétition. Au-delà de l'amélioration de l'expérience des fans, ces environnements offrent également aux organisations sportives de nouvelles opportunités pour mieux comprendre les comportements du public et explorer les formes émergentes de divertissement numérique et de diffusion.

« Alors que le football diversifie sa portée et touche un public plus jeune, l'eSport, aujourd’hui à la croisée de certaines des technologies les plus avancées, est sans aucun doute l'un des vecteurs de développement les plus importants et à la croissance la plus rapide dans l’interaction des clubs avec leur publics », a déclaré Nacho Moros, directeur Major Events, Atos . « L'eSport est devenu une discipline à part entière, et les équipes d'Atos étaient pleinement immergées dans l'enthousiasme des participants, dont les performances en ligne n’ont parfois rien à envier à celles de leurs idoles dans le monde réel ».

Grâce à cette collaboration, Atos réaffirme son rôle de partenaire d'innovation de confiance pour l'écosystème sportif, soutenant les organisations dans la conception d'expériences numériques de nouvelle génération, plus immersives, connectées et évolutives.

Atos opère une division dédiée aux sports et événements majeurs depuis plus de 30 ans. Cette expérience dans la mise en œuvre de solutions innovantes pour les compétitions les plus prestigieuses au monde permet à Atos d'offrir la flexibilité et l'excellence technologique requises pour tous types d'événements — depuis les tournois locaux jusqu’aux grands événements d’envergure mondiale. Atos est ainsi Partenaire IT Officiel de l'UEFA pour les compétitions d’équipes nationales de football depuis 2022, et partenaire de longue date avec de nombreuses autres organisations internationales sportives. Plus récemment, Atos est devenu le partenaire d'innovation officiel de la CONMEBOL pour les compétitions de football de clubs sur le continent sud-américain.

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À propos du groupe Atos

Atos Group est un leader international de la transformation digitale avec près de 56 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel de près de 7,2 milliards d’euros (au nouveau périmètre). Présent commercialement dans 54 pays, il exerce ses activités sous deux marques : Atos pour les services et Eviden pour les produits et systèmes. Numéro un européen de la cybersécurité et leader dans le domaine du cloud, Atos Group s’engage pour un avenir sécurisé et décarboné. Il propose des solutions sur mesure et intégrées, accélérées par l’IA, pour tous les secteurs d’activité. Atos Group est coté sur Euronext Paris.

Contact presse

Laurent Massicot – laurent.massicot@atosgroup.com

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