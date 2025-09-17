 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
CAC 40
7 801,94
-0,21%
Atos signe une convention avec la Garde Nationale
information fournie par Reuters 17/09/2025 à 15:02

Atos SE ATOS.PA :

* ATOS SIGNE UNE CONVENTION AVEC LA GARDE NATIONALE ET RENFORCE SES LIENS AVEC LA COMMUNAUTÉ DE LA DÉFENSE

Texte original tinyurl.com/mtdc8b5y Pour plus de détails, cliquez sur ATOS.PA

(Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées

ATOS
47,6750 EUR Euronext Paris +3,87%
