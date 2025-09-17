information fournie par Reuters • 17/09/2025 à 15:02

Atos signe une convention avec la Garde Nationale

Atos SE ATOS.PA :

* ATOS SIGNE UNE CONVENTION AVEC LA GARDE NATIONALE ET RENFORCE SES LIENS AVEC LA COMMUNAUTÉ DE LA DÉFENSE

Texte original tinyurl.com/mtdc8b5y Pour plus de détails, cliquez sur ATOS.PA

