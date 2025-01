Atos: Safran pourrait racheter des activités d'Eviden information fournie par Cercle Finance • 23/01/2025 à 09:18









(CercleFinance.com) - Safran pourrait mettre la main sur certaines activités d'Eviden selon La Lettre. Le montant de cession ne serait pas encore arrêté et la valorisation des actifs ferait l'objet de négociations importantes indique La Lettre.



'Pour rappel, Atos a changé son fusil d'épaule sur l'avenir de BDS, décidant fin novembre une vente par appartement' indique Invest Securities.



'L'Etat français est en négociations exclusives pour reprendre les activités Advanced Computing sur la base d'une valorisation de 500mE +125mE de compléments de prix, tandis qu'Atos devrait lancer des processus d'enchères séparés pour les 2 autres activités : Mission Critical Systems et Cybersecurity Products' souligne Invest Securities.





Valeurs associées ATOS 0,00 EUR Euronext Paris +4,76%