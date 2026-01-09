Atos s'associe à la World DanceSport Federation pour son évolution technologique
information fournie par Zonebourse 09/01/2026 à 12:05
Le groupe informatique explique que cette collaboration combine son expertise en innovation dans le numérique et l'engagement de WDSF à étendre et améliorer l'expérience DanceSport pour les athlètes, les fans et toutes les parties prenantes.
Fondée en 1957 et basée à Lausanne, en Suisse, la WDSF réunit 99 organismes nationaux membres sur cinq continents et supervise une gamme diversifiée de disciplines de danse, de compétitions et de programmes de développement.
Les principaux axes de développement de ce partenariat technologique incluent la billetterie et sa distribution numérique, les services liés aux compétitions, l'analyse de données et les solutions innovantes d'engagement des fans.
La première grande initiative menée dans ce cadre a été le développement d'une plateforme personnalisée de billetterie et de distribution pour le WDSF DanceSport Festival, qui s'est tenu du 11 au 13 avril 2025 à Blackpool, au Royaume-Uni.
Valeurs associées
|52,0300 EUR
|Euronext Paris
|+0,89%
A lire aussi
-
L'influenceur d'extrême droite Papacito jugé en février pour cyberharcèlement de la boxeuse algérienne Imane Khelif
Nouveau procès pour cyberharcèlement à la suite des JO-2024: l'influenceur d'extrême droite Papacito sera jugé le 26 février à Paris pour avoir harcelé en ligne la boxeuse algérienne Imane Khelif, cible d'une polémique sur son genre pendant la compétition mondiale. ... Lire la suite
-
L'UE envisage de rendre WhatsApp plus responsable de la lutte contre les contenus préjudiciables, selon un porte-parole
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout du raisonnement dans les paragraphes 1 et 2, citation dans le paragraphe 3) La ... Lire la suite
-
par Philip Blenkinsop Les États membres de l'Union européenne (UE) ont approuvé vendredi la signature de l'accord de libre-échange avec le bloc sud-américain Mercosur, après plus de 25 ans de négociations et malgré l'opposition de plusieurs pays, dont la France. ... Lire la suite
-
Repli des tracteurs de la Coordination rurale et entrée en scène de ceux de la Confédération paysanne, qui dénonce l'interpellation de deux de ses responsables devant l'Arc de Triomphe: la mobilisation agricole se poursuit vendredi en France, contre le Mercosur ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer