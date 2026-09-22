Atos s'allie à AllWayTon autour d'un smartphone ferroviaire tri-mode

Eviden, la branche produits d'Atos Group, annonce un partenariat exclusif avec AllWayTon Technology pour commercialiser un smartphone professionnel tri-mode associant GSM-R, FRMCS et 5G publique.

Destiné aux acteurs du secteur ferroviaire, ce terminal associe le smartphone d'AllWayTon au client MCX d'Eviden, permettant des communications critiques sécurisées en voix, données et vidéo.

Cette solution vise à accompagner la transition progressive du GSM-R vers le FRMCS, le futur standard de communication ferroviaire basé sur les technologies 5G et MCX. Elle permet de réunir sur un même équipement les réseaux existants et les futures infrastructures, tout en assurant la continuité des communications opérationnelles.

A travers ce partenariat, Atos et AllWayTon combinent leurs expertises matérielles et logicielles pour répondre aux enjeux d'intégration, d'interopérabilité, de continuité de service et de cybersécurité liés à l'évolution des communications ferroviaires.

Atos s'adjugeait près de 3% en Bourse ce mardi peu après 11H00.