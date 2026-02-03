information fournie par Reuters • 03/02/2026 à 12:34

Atos renouvelle son contrat avec EPZ pour les services informatiques de la centrale nucléaire néerlandaise

Atos SE ATOS.PA :

* RENOUVELLE SON CONTRAT AVEC EPZ POUR LES SERVICES INFORMATIQUES DE LA CENTRALE NUCLÉAIRE NÉERLANDAISE

* LA PROLONGATION DE CINQ ANS

Texte original [https://tinyurl.com/497b3ebp] Pour plus de détails, cliquez sur ATOS.PA

(Rédaction de Gdansk)