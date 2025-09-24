 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
CAC 40
7 838,79
-0,42%
Atos remporte un contrat de cybersécurité auprès de la Commission européenne
24/09/2025

Atos ATOS.PA a annoncé mercredi avoir remporté un contrat de services de cybersécurité d'une valeur maximale de 326 millions d'euros auprès de la Commission européenne.

"Le contrat (...) porte sur l'acquisition de services professionnels liés au cloud et aux systèmes d'information, avec une attention particulière sur le support opérationnel, le conseil et le développement de capacités en matière de cybersécurité", précise un communiqué d'Atos.

Atos agira en tant que maître d’œuvre, en collaboration avec le groupe italien Leonardo LDOF.MI , partenaire du consortium, selon le communiqué.

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

ATOS
53,2400 EUR Euronext Paris +7,09%
LEONARDO
51,960 EUR MIL +2,69%
