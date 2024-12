Atos: remporte un contrat de 4 ans auprès de la DGITM information fournie par Cercle Finance • 16/12/2024 à 10:55









(CercleFinance.com) - Atos fait savoir que Eviden, sa ligne d'activité dans les domaines du digital, du cloud, du big data et de la sécurité, a remporté le contrat national de PKI (soit une infrastructure à clé publique) pour le système de transport intelligent et coopératif (C-ITS) auprès de la Direction Générale des Infrastructures de Transport et des Services de Mobilité (DGITM), qui dépend du Ministère des Partenariats avec les Territoires et de la Décentralisation (MPTD).



Dans le cadre de ce contrat de quatre ans, qui comprend deux années d'extension optionnelle, Eviden déploiera sa solution IDnomic C-ITS PKI pour soutenir une communication sécurisée et interopérable à travers tous les C-ITS en France.



Le déploiement national est prévu pour 2025.





