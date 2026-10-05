Atos remporte un contrat de 350 millions de livres sterling au Royaume-Uni pour la gestion des applications de Metropolitan Police Service

Communiqué de presse

Atos remporte un contrat de 350 millions de livres sterling au Royaume-Uni pour la gestion des applications de Metropolitan Police Service

Un contrat de six ans, avec prolongation optionnelle de deux ans, pour la fourniture de services stratégiques dont le périmètre pourra être élargi à la demande de Metropolitan Police Service

Londres, Royaume-Uni – 5 octobre 2026 – Atos , un leader mondial de la transformation digitale portée par la puissance de l’intelligence artificielle, annonce aujourd’hui l'attribution par la police métropolitaine de Londres (Metropolitan Police Service - MPS) d'un contrat de six ans d'un montant maximal de 350 millions de livres sterling . Atos fournira des services de gestion et de sécurité des applications et MPS pourra étendre le périmètre d’intervention d’Atos à des services de gestion cloud et d’environnement numérique de travail.

Ce contrat renforce la relation de longue date entre Atos et le Metropolitan Police Service ainsi que le rôle d'Atos comme partenaire technologique de confiance de l'une des organisations publiques les plus stratégiques du Royaume-Uni.

Jamie Hewitt, directeur en charge du numérique, Metropolitan Police Service, a déclaré :

« Notre collaboration avec Atos se traduira par la fourniture d’un socle numérique stable à nos agents et à nos collaborateurs. Elle accompagnera en continu la modernisation et la simplification de notre parc applicatif tout en améliorant l’efficacité et la performance des technologies qui sous-tendent les opérations de police sur le terrain. »

Atos fournira des services numériques de bout en bout, assurera la maintenance des principales applications métiers du système d'information du MPS et appliquera les bonnes pratiques ITIL afin de garantir un haut niveau de disponibilité, de résilience et de performance. La continuité de service constituera un élément central du modèle de prestation afin de protéger la disponibilité des services essentiels fournis par le client. En parallèle, des mesures de sécurité robustes assureront la protection des données, des systèmes et des utilisateurs sur l’ensemble de l’environnement technologique du MPS.

Michael Herron, directeur général, Atos au Royaume-Uni, a déclaré :

« Nous sommes fiers d'élargir notre partenariat avec le Metropolitan Police Service et de soutenir l'infrastructure digitale critique des forces de police de Londres. Ce contrat témoigne de l'expertise, de la résilience et de l'engagement de nos équipes, ainsi que de la confiance que nous avons bâtie au fil de nombreuses années de collaboration. Nous continuerons à fournir des services sécurisés, fiables et évolutifs, au service des policiers sur le terrain comme des communautés que protège le MPS. »

Le MPS pourra étendre le présent contrat à la fourniture de services de gestion cloud. Atos serait alors responsable de bout en bout de la performance des applications et de la qualité de service. Le contrat prévoit également d’inclure l’environnement de travail numérique avec la gestion des postes de travail et un accès sécurisé aux outils et plateformes au cœur des modes de travail flexibles et efficaces.

Ce partenariat illustre l'engagement d'Atos aux côtés du secteur public pour fournir des services sécurisés, résilients et digitalisés qui améliorent la qualité du service rendu aux citoyens et aux communautés.

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A propos d’Atos

Atos est la marque d’Atos Group dédiée aux services numériques de bout en bout, sécurisés et accélérés par l’IA. Atos conçoit, développe et opère des environnements numériques essentiels à la performance, à la résilience et à la souveraineté. L’entreprise aide les organisations publiques et privées du monde entier à garder la maîtrise de leurs données et de leurs infrastructures, tout en répondant à leurs exigences de conformité.

Avec plus de 52 000 collaborateurs au service de plus de 4 500 clients dans 54 pays, Atos accompagne la modernisation des systèmes IT, accélère la transformation cloud et data, renforce la cybersécurité et déploie des environnements de travail numériques sécurisés, au bénéfice de ses clients, de leurs collaborateurs et de la société. Atos propose également des services de conseil et d’accompagnement à travers sa marque Atos Amplify.

Partenaire de confiance dans la gestion d’environnements complexes et critiques, Atos accompagne les organisations dans des contextes hautement réglementés et souverains.

A propos d’Atos Group

Atos Group est un leader international de la transformation digitale avec près de 54 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel de près de 7,2 milliards d’euros. Présent commercialement dans 54 pays, il exerce ses activités sous deux marques : Atos pour les services et Eviden pour les produits et systèmes. Numéro un européen de la cybersécurité et leader dans le domaine du cloud, Atos Group s’engage pour un avenir sécurisé et décarboné. Il propose des solutions sur mesure et intégrées, accélérées par l’IA, pour tous les secteurs d’activité. Atos Group est cotée sur Euronext Paris.

Contact presse

Tessa David | tessa.david@atos.ai | +44 (0)7947 755 911

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