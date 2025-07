Atos: réduction de la trésorerie au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 21/07/2025 à 08:00









(Zonebourse.com) - Dans le cadre des obligations de reporting récurrentes convenues avec ses créanciers financiers, Atos indique estimer à -96 millions d'euros la variation nette de sa trésorerie au premier semestre 2025, contre -686 millions un an auparavant.



Le groupe de services informatiques précise que ce montant ne tient pas compte de l'impact estimé des fluctuations de change de -103 millions d'euros et exclut la variation de -175 millions des paiements reçus avant la date d'échéance de la facture.



Au 1er juin 2025, l'estimation de la position de liquidité d'Atos s'élève à 1,8 milliard d'euros, comparé à 2,18 milliards au 31 décembre 2024 et plus de 1,1 milliard au-dessus du seuil de 650 millions requis par la documentation de crédit.





Valeurs associées ATOS 28,6000 EUR Euronext Paris +4,00%