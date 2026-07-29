 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Atos : redressement validé vers 34,5 EUR
information fournie par Zonebourse 29/07/2026 à 15:31
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

Atos revient de loin, d'un plancher de 28,7 EUR (et même 27,7 EUR au plus bas : un premier cycle de rebond est validé vers 34,5 EUR (ex zénith du 2 au 7 juillet) et une nouvelle étape haussière s'enclencherait au-delà de 35,6 EUR (MM100), en direction du palier des 40 EUR.( 50% sur ses plus bas annuels)

Valeurs associées

ATOS GROUP
33,7600 EUR Euronext Paris +5,76%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

1 commentaire

  • 16:35

    contradictions ...

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le DJ français Kavinsky lors de la cérémonie de clôture des JO paralympiques de Paris 2024 ( AFP / Thibaud Moritz )
    Kavinsky, DJ emblématique de la French Touch avec "Nightcall", est décédé
    information fournie par AFP 29.07.2026 16:48 

    Propulsé par son tube "Nightcall", remis en lumière lors des Jeux olympiques de Paris, le DJ français Kavinsky, figure de la French Touch, a été retrouvé mort à son domicile quelques jours avant son 51e anniversaire, suscitant une vague d'hommages. Le parquet de ... Lire la suite

  • Réplique géante du ballon Trionda du Mondial-2026, devant le siège de la FIFA à Zurich (Suisse), le 20 novembre 2025 ( AFP / Fabrice COFFRINI )
    Levée de boucliers contre la Fifa, sommée de renoncer aux investissements privés
    information fournie par AFP 29.07.2026 16:37 

    Au lendemain de l'annonce de son projet d'ouverture aux investisseurs privés via la création d'une société dédiée, la Fifa est sous le feu des critiques politiques et sportives mercredi, avec en première ligne l'UEFA et l'Union européenne. L'UEFA, qui regroupe ... Lire la suite

  • Un opérateur à la Bourse de New York, le 27 juillet 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )
    Wall Street ouvre en baisse, minée par l'envolée du pétrole
    information fournie par AFP 29.07.2026 16:28 

    La Bourse de New York évoluait en baisse mercredi, sous la pression d'un nouveau rebond des prix du pétrole, dans un marché en attente de la décision de la Réserve fédérale (Fed) sur ses taux et des résultats de Microsoft et Meta. Vers 14H05 GMT, le Dow Jones chutait ... Lire la suite

  • La tour Sopra Steria, dans le quartier de La Défense. (Crédit: / Adobe Stock)
    Sopra Steria s'envole après un objectif de croissance relevé
    information fournie par Zonebourse 29.07.2026 16:27 

    Sopra Steria s'envole de 15% vers 198 EUR et figure ainsi dans le peloton de tête du SBF 120 à Paris, grâce aux résultats solides dévoilés par le groupe de services informatiques, qui lui permettent de relever son objectif de croissance organique pour l'ensemble ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
HERMES INTL
1 487,5 -12,27%
CAC 40
8 392,52 -0,78%
Pétrole Brent
90,33 +6,21%
2CRSI
24,34 -5,37%
HAFFNER ENERGY
0,2905 +14,15%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank