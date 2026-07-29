Atos revient de loin, d'un plancher de 28,7 EUR (et même 27,7 EUR au plus bas : un premier cycle de rebond est validé vers 34,5 EUR (ex zénith du 2 au 7 juillet) et une nouvelle étape haussière s'enclencherait au-delà de 35,6 EUR (MM100), en direction du palier des 40 EUR.( 50% sur ses plus bas annuels)
Atos : redressement validé vers 34,5 EUR
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