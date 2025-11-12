Atos reconduit le contrat des lycées d'Auvergne-Rhône-Alpes
information fournie par Zonebourse 12/11/2025 à 15:25
Le projet inclut notamment le support technique de niveau 1 à 3, la supervision et l'exploitation des infrastructures, ainsi que le déploiement de serveurs et de postes de travail, tant pour les usages pédagogiques que pour les besoins administratifs.
Le groupe de services informatiques précise que cette rénovation de contrat a été l'occasion d'un renforcement des mesures de sécurité afin d'apporter le plus haut niveau de sécurité contre de potentielles tentatives de piratage.
Atos ajoute explorer constamment avec la région des solutions innovantes, étudiant par exemple, suite à la reconduction du contrat, la possibilité d'intégrer des solutions basées sur l'IA pour optimiser et accélérer la gestion des incidents et des tickets.
