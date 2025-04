Atos: qualification de l'ANSSI pour Trustway IP Protect information fournie par Cercle Finance • 04/04/2025 à 09:55









(CercleFinance.com) - Atos indique que sa division Eviden a obtenu la qualification niveau standard de l'ANSSI pour son produit Trustway IP Protect, attestant de 'la fiabilité, la robustesse et l'efficacité de ce VPN dans la protection des communications et des données sensibles'.



Cette qualification s'inscrit dans la lignée de celle de Critères Communs EAL4+ obtenue en décembre 2024, consolidant davantage la position de Trustway IP Protect comme une solution de confiance et de référence pour sécuriser les infrastructures critiques.



Basée sur un module cryptographique développé en France, la gamme Trustway IP Protect répond aux normes IPSec et supportera bientôt les algorithmes post-quantiques, dans le cadre de son partenariat stratégique avec CryptoNext Security.





