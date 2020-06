Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Atos prévoit de finaliser l'acquisition de Paladion au T4 Reuters • 24/06/2020 à 07:26









24 juin (Reuters) - ATOS SE ATOS.PA : * ATOS ANNONCE LE PROJET D'ACQUISITION DE PALADION, LEADER DES SERVICES GÉRÉS DE DÉTECTION ET DE RÉPONSE * LA TRANSACTION DEVRAIT ÊTRE FINALISÉE AU QUATRIÈME TRIMESTRE 2020 Texte original sur Eikon: Pour plus de détails, cliquez sur ATOS.PA (Gdansk Newsroom)

Valeurs associées ATOS Euronext Paris 0.00%