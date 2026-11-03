Atos positionné comme leader dans l’étude Provider Lens 2026 d'ISG pour les services d'IA agentique

Communiqué de presse

Atos positionné comme leader dans l’étude Provider Lens TM 2026 d'ISG pour les services d'IA agentique

Paris, France - 3 novembre 2026 – Atos , un leader mondial de la transformation numérique et de l'intelligence artificielle, annonce aujourd'hui avoir été reconnu comme « Leader » dans le rapport ISG Provider Lens TM 2026 portant sur les services d’IA agentique, dans la catégorie « Développement et déploiement de l’IA agentique » à l’échelle mondiale. Ce positionnement marque une progression significative par rapport à la précédente étude publiée en 2025 dans laquelle Atos était classé « Market Challenger », et reconnaît la capacité de l’entreprise à concevoir des systèmes d'IA agentique gouvernés prêts à la production et pouvant être mis en œuvre en toute confiance.

Après la création d’agents IA capables d'agir au sein des processus métier, les clients souhaitent en sécuriser et en fiabiliser l’exploitation à l'échelle de leurs organisations. Les agents peuvent acheminer les flux de travail, mettre à jour des enregistrements, déclencher des processus et interagir avec les systèmes métier, faisant ainsi de l'intégration, de la gouvernance, de la sécurité et de la responsabilité des exigences critiques pour le déploiement en entreprise.

Le rapport « Provider Lens TM Agentic AI Services 2026 » d’ISG évalue l'ingénierie et l'exploitation de l'IA agentique par les fournisseurs via le prisme des flux de travail, incluant les capacités d'orchestration, d'intégration système, d'exécution contrôlée, de gouvernance et de supervision humaine.

Faire passer l'IA agentique en entreprise de l'expérimentation à des opérations conduites en toute confiance

Le rapport met en lumière trois atouts qui sous-tendent l'approche d'Atos en matière d'IA agentique.

L'ingénierie autonome des données , via la solution « Atos Autonomous Data Engineer » (ADE), qui décompose les activités d'ingénierie des données en agents spécialisés couvrant des domaines tels que l'analyse, la modélisation, la transformation, l'évaluation et la gouvernance.





, via la solution « Atos Autonomous Data Engineer » (ADE), qui décompose les activités d'ingénierie des données en agents spécialisés couvrant des domaines tels que l'analyse, la modélisation, la transformation, l'évaluation et la gouvernance. L’intégration des flux de travail et des systèmes . Atos connecte la prise de décision par l’IA aux systèmes d’entreprise grâce au routage, au triage, à la sécurité et à l’intégration des flux de données et d’ingénierie. L’IA peut ainsi aller au-delà de la conversation pour exécuter des tâches et faire progresser les processus de l’entreprise.





. Atos connecte la prise de décision par l’IA aux systèmes d’entreprise grâce au routage, au triage, à la sécurité et à l’intégration des flux de données et d’ingénierie. L’IA peut ainsi aller au-delà de la conversation pour exécuter des tâches et faire progresser les processus de l’entreprise. Les fondations pour la confiance dans les agents , par l’intégration de la sécurité, des contrôles d'accès, de limites à l’autonomie, de gestion des risques et de surveillance des performances tout au long du cycle de vie de l'agent.





Cette approche permet à Atos d'aider les organisations à rendre l'IA agentique autonome en toute confiance à grande échelle. Atos combine souveraineté numérique, cybersécurité et des décennies d'expérience en services managés dans une approche de bout-en-bout conçue pour intégrer sécurité, conformité, explicabilité et responsabilité humaine. En tant qu'intégrateur neutre vis-à-vis du fournisseur, Atos peut connecter des agents IA à travers des environnements d'entreprise hétérogènes, incluant par exemple ERP, ITSM, dans des environnements de données cloud ou préexistants. Son écosystème d'innovation ouverte Scaler lui permet également d'intégrer les capacités IA natives de ses partenaires dans des solutions sous orchestration, sécurité et responsabilité d’Atos.

La profondeur de cette approche se reflète également dans la diversité des cas d'utilisation d'IA agentique qu'Atos développe et délivre, couvrant des domaines aussi variés que les processus industriels, l'aérospatial, les services publics, la banque, la santé, l'éducation et le commerce de détail, mais également des environnements de missions critiques.

Reconnaissance de l'approche d'Atos en matière d'exécution d'IA gouvernée

Gowtham Kumar Sampath, analyste principal, et Sushree Acharya, analyste senior chez ISG , ont commenté : « Atos conçoit des systèmes agentiques autour de l'exécution gouvernée en entreprise, reliant les décisions de l'IA aux processus, aux données et aux systèmes métier tout en maintenant des limites de contrôle définies pour le travail opérationnel délégué. »

« Les entreprises n'ont pas besoin de plus de pilotes d'IA. Elles ont besoin d'agents en qui elles peuvent avoir confiance pour un travail réel. Etre désigné comme Leader par ISG, un an après avoir été positionné comme challenger sur le marché, reflète notre maturité dans l'ingénierie de l'IA agentique pour une exécution gouvernée, c’est-à-dire pour relier les décisions d'IA aux processus, aux données et aux systèmes qui gèrent l'entreprise, avec des limites de contrôle claires », a déclaré Jennifer Ferrara, directrice générale des activités IA, Atos .

Cette reconnaissance met en lumière l'approche d'Atos pour l’IA agentique, qui combine stratégie, gouvernance, sécurité, ingénierie et capacités d'intégration afin que les organisations puissent progressivement déléguer de véritables activités commerciales aux agents IA tout en conservant une visibilité, un contrôle et une responsabilité appropriés.

Le rapport ISG Provider Lens TM Agentic AI Services 2026 est disponible sur la page d'accueil dédiée sur le site d’Atos.

Atos Genesis Intelligence : faire évoluer l’IA des recommandations à l'action

Fort de cet élan, Atos a récemment annoncé Atos Genesis Intelligence , sa suite IA de bout-en-bout . Réunissant la gestion souveraine des données, des capacités avancées en IA, une orchestration sécurisée et une gouvernance au sein d'un seul et même écosystème, Atos Genesis Intelligence fournit les bases pour industrialiser une IA fiable et sécurisée dans les opérations d'entreprise. La suite est continuellement enrichie grâce aux Atos Sovereign Agentic Studios , un modèle global de livraison permettant les déploiements d'IA agentique en conditions réelles.

Point d’orgue de la suite, Atos Codex (Center of Operations and Data Excellence) est conçu pour les organisations opérant dans des environnements de missions critiques. Il relie les données opérationnelles et le contexte spécifique aux contrôles de cybersécurité et au raisonnement basé sur l'IA pour transformer des recommandations fiables en actions opérationnelles gouvernées. En maintenant la supervision et la gouvernance humaines, Atos Codex aide les organisations à dépasser le niveau des recommandations pour adopter une IA capable de soutenir et d'exécuter de manière sécurisée les opérations réelles, tout en améliorant la réactivité, l'efficacité opérationnelle et la résilience

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A propos d’Atos

Atos est la marque d’Atos Group dédiée aux services numériques de bout en bout, sécurisés et accélérés par l’IA. Atos conçoit, développe et opère des environnements numériques essentiels à la performance, à la résilience et à la souveraineté. L’entreprise aide les organisations publiques et privées du monde entier à garder la maîtrise de leurs données et de leurs infrastructures, tout en répondant à leurs exigences de conformité.

Avec plus de 51 000 collaborateurs au service de plus de 4 500 clients dans 54 pays, Atos accompagne la modernisation des systèmes IT, accélère la transformation cloud et data, renforce la cybersécurité et déploie des environnements de travail numériques sécurisés, au bénéfice de ses clients, de leurs collaborateurs et de la société. Atos propose également des services de conseil et d’accompagnement à travers sa marque Atos Amplify.

Partenaire de confiance dans la gestion d’environnements complexes et critiques, Atos accompagne les organisations dans des contextes hautement réglementés et souverains.

A propos d’Atos Group

Atos Group est un leader international de la transformation digitale avec près de 53 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel de près de 7,2 milliards d’euros. Présent commercialement dans 54 pays, il exerce ses activités sous deux marques : Atos pour les services et Eviden pour les produits et systèmes. Numéro un européen de la cybersécurité et leader dans le domaine du cloud, Atos Group s’engage pour un avenir sécurisé et décarboné. Il propose des solutions sur mesure et intégrées, accélérées par l’IA, pour tous les secteurs d’activité. Atos Group est cotée sur Euronext Paris.

Contact presse : Laurent Massicot – laurent.massicot@atosgroup.com

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