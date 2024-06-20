 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Plus de 40 000 produits accessibles à 0€ de frais de courtage
Découvrir Boursomarkets
Nikkei 225
38 633,02
0,00%
  2. Aide
  2. Aide
Fermer
Nikkei 225
38 633,02
0,00%
Indices
 
Chiffres-clés
 
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Atos-Point sur le financement intérimaire à court terme cible de €800 mln
information fournie par Reuters 20/06/2024 à 23:56

Atos SE ATOS.PA :

* POINT SUR LE FINANCEMENT INTÉRIMAIRE À COURT TERME CIBLE DE 800 MILLIONS D'EUROS

* STRUCTURE FINALE AGRÉÉE POUR LE FINANCEMENT INTÉRIMAIRE À COURT TERME DE 450 MILLIONS D'EUROS PRÉCÉDEMMENT CONVENU

* FACILITÉS DE 100 MILLIONS D'EUROS FOURNIES PAR UN GROUPE DE PORTEURS D'OBLIGATIONS (ENTIÈREMENT TIRÉES)

* PRÊT DE 50 MILLIONS D'EUROS DE L'ETAT FRANÇAIS (ENTIÈREMENT TIRÉ)

* TRANCHE SUPPLÉMENTAIRE DE 225 MILLIONS D'EUROS DE FACILITÉS GARANTIES PAR UN GROUPE DE BANQUES POUR 125 MILLIONS D'EUROS ET PAR UN GROUPE DE PORTEURS D'OBLIGATIONS POUR 100 MILLIONS D'EUROS, SOUS RÉSERVE D'UNE DÉROGATION ACCORDÉE PAR LES BANQUES DANS LE CADRE DU PRÊT À DE 1,5 MILLIARD D'EUROS DE LA SOCIÉTÉ

* PROGRAMME D'AFFACTURAGE (FACTORING) RÉDUIT À 75 MILLIONS D'EUROS FOURNI PAR UN GROUPE DE BANQUES

* GARANTIE PAR UN GROUPE DE BANQUES POUR 175 MILLIONS D'EUROS ET PAR UN GROUPE DE PORTEURS D'OBLIGATIONS POUR 175 MILLIONS D'EUROS

* L'OBJECTIF DE PARVENIR À UN ACCORD DÉFINITIF DE RESTRUCTURATION FINANCIÈRE AVEC LE CONSORTIUM ONEPOINT(2) ET LES CRÉANCIERS FINANCIERS D'ICI JUILLET 2024 RESTE INCHANGÉ

(Rédaction de Paris)

Valeurs associées

ATOS
1,74 EUR Euronext Paris +1,75%
© 2024 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank