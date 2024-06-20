Atos-Point sur le financement intérimaire à court terme cible de €800 mln

Atos SE ATOS.PA :
* POINT SUR LE FINANCEMENT INTÉRIMAIRE À COURT TERME CIBLE DE 800 MILLIONS D'EUROS
* STRUCTURE FINALE AGRÉÉE POUR LE FINANCEMENT INTÉRIMAIRE À COURT TERME DE 450 MILLIONS D'EUROS PRÉCÉDEMMENT CONVENU
* FACILITÉS DE 100 MILLIONS D'EUROS FOURNIES PAR UN GROUPE DE PORTEURS D'OBLIGATIONS (ENTIÈREMENT TIRÉES)
* PRÊT DE 50 MILLIONS D'EUROS DE L'ETAT FRANÇAIS (ENTIÈREMENT TIRÉ)
* TRANCHE SUPPLÉMENTAIRE DE 225 MILLIONS D'EUROS DE FACILITÉS GARANTIES PAR UN GROUPE DE BANQUES POUR 125 MILLIONS D'EUROS ET PAR UN GROUPE DE PORTEURS D'OBLIGATIONS POUR 100 MILLIONS D'EUROS, SOUS RÉSERVE D'UNE DÉROGATION ACCORDÉE PAR LES BANQUES DANS LE CADRE DU PRÊT À DE 1,5 MILLIARD D'EUROS DE LA SOCIÉTÉ
* PROGRAMME D'AFFACTURAGE (FACTORING) RÉDUIT À 75 MILLIONS D'EUROS FOURNI PAR UN GROUPE DE BANQUES
* GARANTIE PAR UN GROUPE DE BANQUES POUR 175 MILLIONS D'EUROS ET PAR UN GROUPE DE PORTEURS D'OBLIGATIONS POUR 175 MILLIONS D'EUROS
* L'OBJECTIF DE PARVENIR À UN ACCORD DÉFINITIF DE RESTRUCTURATION FINANCIÈRE AVEC LE CONSORTIUM ONEPOINT(2) ET LES CRÉANCIERS FINANCIERS D'ICI JUILLET 2024 RESTE INCHANGÉ
(Rédaction de Paris)
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