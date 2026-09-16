Atos obtient le statut de partenaire cloud souverain de SAP

Atos annonce avoir obtenu le statut de partenaire cloud souverain de SAP, une reconnaissance qui "valide son engagement en faveur des clients cherchant à moderniser leurs environnements SAP critiques tout en conservant le contrôle de leurs données sensibles, de leurs opérations et de leur conformité réglementaire".

Le groupe français de services informatiques ajoute que ce statut reflète également l'importance croissante d'une infrastructure numérique de confiance et souveraine, dans le cadre de la vision de l'entreprise autonome promue par l'éditeur de progiciels allemand.

Atos permet aux clients d'engager cette transformation en concevant, déployant et exploitant des environnements cloud souverains répondant aux normes les plus élevées de sécurité et de résilience. Ce partenariat couvre actuellement l'Allemagne, la France, les Pays-Bas et le Royaume-Uni, et des validations sont en cours pour d'autres zones géographiques.

Les services SAP fournis par Atos incluent des modèles de transformation souveraine permettant aux clients d'adopter le cloud et l'IA sans compromettre la gouvernance ou le contrôle opérationnel. Le groupe ajoute à son expertise SAP et à sa proximité avec les clients un réseau de centres de données et des références en matière d'hébergement.

Atos est un partenaire SAP Platinum de longue date et a récemment reçu le Golden Certificate de SAP. Il est le second des deux seuls partenaires SAP à avoir obtenu la certification de leurs opérations au niveau mondial ainsi que le Golden Certificate de SAP.