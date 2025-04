Atos: mis à l'honneur par le 'Google Partner Award 2025' information fournie par Cercle Finance • 09/04/2025 à 17:10









(CercleFinance.com) - Atos annonce avoir reçu le Prix du partenaire Google Cloud de l'année 2025 pour l'impact social de ses solutions de gestion des crises et de résilience.



Ce prix récompense l'innovation des plateformes développées par Atos, utilisant l'écosystème Google Cloud, pour améliorer la gestion et l'impact des crises.



'Ce Google Partner Award 2025 illustre le rôle décisif d'Atos dans les succès clients de l'année écoulée' a commenté Kevin Ichhpurani, President, Global Partner Ecosystem, Google Cloud.



En collaboration avec l'Université du Texas à Austin, Atos a conçu la plateforme TxCOPE, qui permet d'agir efficacement en cas de crise, comme dans la prévention des overdoses. Plus de 800 cas ont été signalés dès les premiers mois de son déploiement.





Valeurs associées ATOS 0,0035 EUR Euronext Paris -5,41%