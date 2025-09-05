Atos, Medincell, Safran... les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris

(AOF) - Atos
Eviden (la branche produits du groupe Atos, leader dans le calcul avancé, les produits de cybersécurité, les systèmes critiques de mission, et l'analyse vidéo augmentée par l'IA) annonce l'inauguration du module Booster de Jupiter, une partition conçue pour les simulations à grande échelle et l'entraînement de l'IA. L'événement s'est déroulé au Centre de supercalcul de Jülich (JSC), en Allemagne.
Medincell a annoncé que Christophe Douat, son directeur général et le Dr Grace Kim, directrice de la stratégie, participeront à deux conférences aux États-Unis, qui se tiendront toutes les deux du 8 au 10 septembre. Il y aura la 27ème conférence annuelle H.C. Wainwright Global Investment et la 23ème conférence annuelle de Morgan Stanley Global Healthcare.
Vendredi, Safran a affiché une des plus fortes hausses de l'indice CAC 40 après des informations rapportées par le Financial Times, citant trois sources proches du dossier. L'équipementier aéronautique réfléchirait à céder une partie de ses activités dans l'aménagement intérieur d'avions (Safran Cabin). Cependant, l'activité de fabrication de sièges de cabines (Safran Seats), qui fait partie de cette division, ne serait pas concernée par cette potentielle vente. Selon le quotidien financier britannique, l'opération pourrait être valorisée à 1,5 milliard d'euros.
