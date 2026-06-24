Communiqué de presse

Atos livre à l’ACMOSS le portail d’accès au Réseau Radio du Futur (RRF)

Le système d’information et de gestion (SI-G) est le système d'accès de l'ensemble des forces de sécurité, de secours et de santé françaises aux ressources du Réseau Radio du Futur (RRF) pour une gestion sécurisée et coordonnée des situations d'urgence

Paris, France – 24 juin 2026 – Atos , un leader mondial de la transformation digitale portée par la puissance de l’intelligence artificielle, annonce aujourd’hui avoir livré à l’ACMOSS , l’Agence des communications mobiles opérationnelles de sécurité et de secours du ministère de l’Intérieur, le système d’information et de gestion (SI-G) du Réseau Radio du Futur (RRF). Près de 10 000 agents des différents services de l’État utilisent désormais le RRF. Des nouveautés, déjà en cours de déploiement, intègrent des fonctionnalités majeures telles que la portabilité sortante, l'itinérance internationale et, dans une logique de portail B2B, une refonte ergonomique de certains modules. Ces nouveautés positionnent également Bouygues Télécom comme opérateur de référence aux côtés d'Orange.

Le SI-G est le portail d’accès aux ressources opérationnelles et administratives du RRF, le nouveau système de communication, résilient, prioritaire, sécurisé et haut débit, commun aux acteurs de la sécurité, du secours et de la santé en France. La création du RRF incarne la volonté de l’État de moderniser les équipements de communication des forces d’intervention en leur fournissant un outil commun à coût maîtrisé, intégrant les technologies 4G et 5G. Ce réseau vise à renforcer la coordination interservices au bénéfice de la sécurité de la population, quelle que soit la nature de l’urgence.

Outil de pilotage de l’usage du RRF par les forces d’intervention, le SI-G assure la traçabilité et la conformité des opérations de commande. Il permet la convergence des bonnes pratiques, de suivre la qualité des réseaux 4G et 5G sur lesquels les secours disposent d’un accès prioritaire ainsi que la commande de matériels de télécommunications spécifiques, la gestion des abonnements et de la facturation.

La solution conçue par Atos inclut des garanties de sécurité, de performance, de continuité et de qualité de service, accompagnant l’adoption du RRF par un nombre croissant d’utilisateurs. Une fois son déploiement finalisé d’ici 2027, plus de 300 000 policiers nationaux et municipaux, gendarmes, pompiers, SAMU, préfets, douaniers, forces armées, agents du ministère de la Justice et opérateurs d’importance vitale bénéficieront, au quotidien et en cas de crise sanitaire, climatique ou sécuritaire, des technologies numériques à l’état de l’art et du haut niveau de résilience du RRF.

A travers cette mise en service du RRF, Atos démontre sa capacité à piloter et à coordonner les grands programmes de transformation digitale du service public. Atos a conçu et développé un système d’information et de gestion au service des spécificités métiers des différentes communautés utilisatrices. Intégrateur et chargé de la maintenance opérationnelle du SI-G, Atos a également apporté son expertise en architecture et en cybersécurité des systèmes d’information. Atos accompagne le déploiement du RRF avec pour objectif de garantir un engagement optimal des forces de l’ordre et des services de secours grâce à des formations et des programmes soutenus de transfert de connaissance.

Rémi de Gouvion Saint-Cyr, directeur de l’ACMOSS, a déclaré : « Le Réseau Radio du Futur introduit un changement de paradigme dans l’organisation et la coordination des interventions des acteurs de la sécurité, du secours et de la santé en France. Le système d’information et de gestion mis en œuvre par Atos joue un rôle majeur dans l’interaction entre les utilisateurs et le RRF. Depuis la fin de la vérification du service régulier (VSR) marquant le passage à l’exploitation active du RRF et les premières montées en charge effectives, le SI-G démontre sa capacité à accompagner les abonnés du RRF dans leur quotidien. »

Laurent Laffere, directeur Secteur Public, Défense et Santé France, Atos, a déclaré : « En participant activement à la mise en place du Réseau Radio du Futur par la fourniture d’une brique technologique structurante telle que le système d’information et de gestion, nous contribuons à améliorer la sécurité et la sûreté de nos concitoyens au quotidien. Au nom d’Atos et de ses équipes, je remercie l’ACMOSS pour la confiance qu’elle témoigne à notre expertise et à notre capacité à accompagner la transformation du service public. »

@copyright Atos

De gauche à droite :

Matthieu Weill, directeur de la transformation numérique, secrétaire général adjoint chargé du numérique au ministère de l'Intérieur

Anne Le Henanff, ministre déléguée auprès du ministre de l'Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle, énergétique et numérique, chargée de l'intelligence artificielle et du numérique

Laurent Nunez, ministre de l'Intérieur

Jean-Didier Berger, ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur

Pierre-Yves Jolivet, directeur général d’Eviden et cybersécurité, Atos Group

***

A propos d’Atos

Atos est la marque d’Atos Group dédiée aux services numériques de bout en bout, sécurisés et accélérés par l’IA. Atos conçoit, développe et opère des environnements numériques essentiels à la performance, à la résilience et à la souveraineté. L’entreprise aide les organisations publiques et privées du monde entier à garder la maîtrise de leurs données et de leurs infrastructures, tout en répondant à leurs exigences de conformité.

Avec plus de 54 000 collaborateurs au service de plus de 4 500 clients dans 54 pays, Atos accompagne la modernisation des systèmes IT, accélère la transformation cloud et data, renforce la cybersécurité et déploie des environnements de travail numériques sécurisés, au bénéfice de ses clients, de leurs collaborateurs et de la société. Atos propose également des services de conseil et d’accompagnement à travers sa marque Atos Amplify.

Partenaire de confiance dans la gestion d’environnements complexes et critiques, Atos accompagne les organisations dans des contextes hautement réglementés et souverains.

A propos d’Atos Group

Atos Group est un leader international de la transformation digitale avec près de 56 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel de près de 7,2 milliards d’euros (au nouveau périmètre). Présent commercialement dans 54 pays, il exerce ses activités sous deux marques : Atos pour les services et Eviden pour les produits et systèmes. Numéro un européen de la cybersécurité et leader dans le domaine du cloud, Atos Group s’engage pour un avenir sécurisé et décarboné. Il propose des solutions sur mesure et intégrées, accélérées par l’IA, pour tous les secteurs d’activité. Atos Group est coté sur Euronext Paris.

Contact presse

Isabelle Grangé | isabelle.grange@atos.net | +33 (0) 6 64 56 74 88

Pièce jointe