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Atos lève 1,25 MdEUR en obligations senior
information fournie par Zonebourse 13/05/2026 à 07:26

Atos annonce le succès de son offre d'obligations senior garanties d'un montant total en principal de 1,25 MdEUR à taux fixe (950 MEUR) et à taux variable (300 MEUR), à échéance 2031, une opération annoncée la semaine dernière.

Les titres à taux fixe seront émis à un prix de 100% avec un coupon de 8,125% par an, payable semestriellement, et ceux à taux variable, à un prix de 99,5% avec un coupon à un taux EURIBOR trois mois (avec un plancher de 0%) majoré de 525 points de base par an, avec un recalcul trimestriel.

"L'offre a suscité un intérêt marqué de la part d'un grand nombre d'investisseurs institutionnels de premier plan, se traduisant par une forte sursouscription", met en avant Atos, qui prévoit d'utiliser le produit de l'émission pour racheter ou rembourser d'autres titres de dette.

Dans le cadre du refinancement, le groupe de services informatiques procédera également au remboursement et à l'annulation de sa ligne de crédit renouvelable existante ainsi que de sa ligne de garanties bancaires existantes.

Atos mettra en place un nouveau contrat, qui permettra la mise à disposition d'une nouvelle ligne de crédit renouvelable pouvant atteindre 110 MEUR. Le règlement-livraison de l'offre et la mise en place de la nouvelle ligne de crédit renouvelable devraient intervenir le 21 mai.

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