Atos : le support des 35E de nouveau menacé ?
information fournie par Zonebourse 11/03/2026 à 19:18
En cas de rupture, le plancher des 27E du 14 au 31 juillet 2025 pourrait être retracé, puis ce serait au tour de l'ex-résistance des 22E du 13 janvier au 10 février 2025.
Valeurs associées
|36,880 EUR
|Euronext Paris
|-6,40%
A lire aussi
-
Comme son ennemi israélien, l'Iran a assuré mercredi être prêt pour une guerre longue, douze jours après le début des attaques américano-israéliennes, un conflit régionalisé qui menace l'approvisionnement en pétrole de l'économie mondiale. Alors que les prix du ... Lire la suite
-
Face à l'envolée des prix à la pompe liée à la guerre au Moyen-Orient, Sébastien Lecornu a demandé mercredi des propositions pour protéger les consommateurs et réuni les partis politiques afin de faire un point de situation, tandis que certains distributeurs anticipent ... Lire la suite
-
La banquise de l'Arctique est sur le point d'enregistrer l'un de ses pires hivers jamais mesurés, montrent des données satellites américaines analysées par l'AFP, une nouvelle manifestation du réchauffement climatique d'origine humaine dans cette zone au centre ... Lire la suite
-
Dans les cinq plus grandes villes de France, les enjeux politiques des municipales rejoignent le débat national: dispersion des votes, question des alliances à gauche après les multiples polémiques qui ont visé LFI, montée de l'extrême droite. A Paris, le risque ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer