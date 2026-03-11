 Aller au contenu principal
Atos : le support des 35E de nouveau menacé ?
information fournie par Zonebourse 11/03/2026 à 19:18

Atos rechute lourdement depuis le test des 41,7E à l'ouverture le 6 mars : le titre rechute lourdement, sous les 37E et le support des 35E pourrait être bientôt de nouveau menacé.
En cas de rupture, le plancher des 27E du 14 au 31 juillet 2025 pourrait être retracé, puis ce serait au tour de l'ex-résistance des 22E du 13 janvier au 10 février 2025.

