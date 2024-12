Atos: lancement des augmentations de capital pour créanciers information fournie par Cercle Finance • 12/12/2024 à 09:41









(CercleFinance.com) - Atos a annoncé jeudi le lancement des augmentations de capital réservées à ses créanciers prévues dans le cadre du plan de sauvegarde accélérée mis en place par le groupe technologique.



L'opération prévoit l'émission de près de 27,2 milliards d'actions nouvelles à un prix unitaire de 0,0663 euro réservées aux créanciers non-participants pour un montant de 1,8 milliard d'euros.



Par ailleurs, quelque 84,8 milliards d'actions nouvelles doivent être souscrites à prix de 0,0132 euro par titre par les créanciers participants pour la somme de 1,1 milliard d'euros.



Enfin, plus de 3,8 actions nouvelles seront émises à un prix de souscription de 0,0037 euro en espèces et par compensation de créances au profit exclusif des créanciers participants pour la somme de 14,2 millions d'euros.



Dans un communiqué, Atos précise que ces nouveaux fonds propres additionnels, estimés à environ 2,1 milliards d'euros, vont lui permettre de financer ses besoins opérationnels.



Le groupe rappelle par ailleurs que la mise en place de ce plan de restructuration financière va entraîner une dilution substantielle des actionnaires actuels, avec un impact 'très défavorable' sur le cours de Bourse.



Avec la conversion de ces quelque trois milliards d'euros de dette ancienne en capital - qui aboutira à un taux de détention du capital par les créanciers d'environ 90,8% - un actionnaire détenant 1% du capital verra sa participation diminuer à 0,35% post-réalisation des augmentations de capital.



Cet impact était déjà largement intégré par le marché, puisque le titre Atos a décroché de 99% sur la semaine écoulée.





Valeurs associées ATOS 0,00 EUR Euronext Paris +23,53%