Atos: lancement de l'offre souveraine (UE) PQC HSMaaS

(CercleFinance.com) - Atos annonce le lancement par sa division Eviden, de son offre souveraine (UE) PQC HSMaaS, un module de sécurité matériel (HSM) supportant les algorithmes de cryptographie post-quantique, basé sur son HSM Trustway Proteccio.



Cette solution sécurisée et indépendante du cloud public est basée sur le seul HSM disponible aujourd'hui sur le marché qui détienne la qualification de sécurité la plus élevée de l'ANSSI, offrant ainsi aux entreprises 'le plus haut niveau de sécurité possible'.



'En tant que solution souveraine (UE), l'offre PQC HSMaaS d'Eviden est hébergée dans des datacenters résilients et souverains en France et gérée par des équipes françaises, garantissant un contrôle total sur les données sensibles', ajoute Atos.





